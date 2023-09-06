 

“Вытаскиваешь по слову”: певица Юта раскрыла сложности во время создания патриотической песни

06.09.2023, 16:55, Новости дня
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Несколько лет назад Юта пропала со всех радаров. В личной жизни певицы произошло несчастье. Ее супруг ушел из жизни. Оставшись одна с тремя детьми, звезда решила отдаться семье. Однако чуть позднее приняла решение вернуться в творчество. Так, она стала петь в театре Российской армии.

Сейчас певица подбадривает военных своими песнями, приезжая на места боевых действий. Неоднократно в беседах с журналистами Юта признавалась, что ей не страшно находиться в горячих точках, наооборот, так она чувствует свой вклад в тяжелые для военных времена.

В недавнем интервью для Пятого канала певица Юта поделилась сложноси во время создания патриотической песни “За жизнь”. Как оказалось, далеко не каждое произведение дается ей легко. Как раз с этим треком у звезды возникли проблемы.

“Песня приходила долго. Есть песни, которые рождаются прямо моментально, а есть песни, которые ты буквально вот вытаскиваешь по слову, по ноте”, – призналась Юта.

К слову, сама песня зародилась у девушки после того, как сын показал ей видео с концерта ансамбля А. В. Александрова. На нем коллектив исполняет песню «Вставай страна огромная». Юта призналась, что после прослушивания по ней побежали мурашки, а через несколько дней на нее нашло вдохновение.


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