 

Победители программы “Миллион призов” смогут потратить баллы в кафе и ресторанах

06.09.2023, 13:10, Новости дня
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Проголосовавшие онлайн на выборах мэра Москвы смогут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю.

Баллы позволяют сэкономить при посещении кафе и ресторанов. Выигрыш можно обменять на промокоды, которые гарантируют скидку при оплате заказа.

В этом году партнерами программы “Миллион призов” стали 33 заведения. Это как точки быстрого питания, так и дорогие заведения с авторской кухней.

С помощью призовых баллов можно организовать ужин в ресторане при свечах в атмосфере XIX века, душевное застолье в грузинском ресторане или обед в заведении паназиатской кухни. Любителям фастфуда предлагается попробовать бургер с трюфельным соусом и бататом.

Обменять баллы программы “Миллион призов” также можно в столичных музеях и театрах. С помощью призовых баллов можно пополнить транспортную карту “Тройка”.

Розыгрыши призовых баллов пройдут 9, 10 и 11 сентября. Победителям придет СМС-уведомление. Уникальный код нужно активировать на сайте “Миллиона призов” до 25 сентября включительно.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. С инициативой провести в этом году акцию “Миллион призов” выступил столичный бизнес.


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