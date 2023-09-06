Обозреватель Guardian призвал не возлагать слишком много надежд на продвижение ВСУ

Обозреватель The Guardian Дэниел Саббах призвал не быть «слишком оптимистичными» в отношении заявлений Киева о прорыве первого из оборонительных рубежей России. По словам Саббаха, российские военные не только создали вторую и третью оборонительные линии, но и сами перешли в наступление.



АР

Заявления Украины о прорыве первого из оборонительных рубежей РФ в районе села Вербовое на запорожском фронте может породить много надежд среди западных союзников страны. Однако, как пишет обозреватель The Guardian Дэниел Саббах, «в действительности же было бы неразумно быть слишком оптимистичными».

По словам Саббаха, украинские вооружённые силы стараются последовательно преодолевать минные поля перед первыми российскими укреплениями. По оценке Королевского объединённого института оборонных исследований, Украина продвигается примерно на 700—1200 м каждые пять дней. Однако существуют вторая и третья российские оборонительные линии, глубина которых оценивается приблизительно в 20 км. Российские военные также устанавливают новые мины, в том числе с помощью беспилотников.

Обозреватель британского издания называет разминирование «опасной работой». Украинские специалисты выполняют её в основном в ночное время и уязвимы для российской артиллерии. Хотя Украина надеется, что Запад предоставит больше специализированного оборудования для разминирования, нет уверенности в том, как быстро оно будет доставлено.

Кроме того, Саббах полагает, что брешь в оборонной линии нельзя назвать прорывом. Пока все достижения украинских вооружённых сил иллюстрируют лишь трудности, с которыми они столкнулись. Продвижение было настолько медленным, что стало представлять для Украины «стратегическую проблему», постепенно разрушая веру в успех среди западных союзников. По мнению автора статьи, сейчас у президента РФ есть шанс захватить и удерживать значительный кусок украинской территории, истощая Украину и истощая терпение стран Запада, пока, возможно, бывший президент США Дональд Трамп не вернётся в Белый дом.

При этом не следует упускать из виду тот факт, что сейчас РФ не просто находится в оборонительном режиме. В начале августа российские войска начали собственное контрнаступление с применением артиллерии.

Ещё одной весьма существенной для Украины проблемой Саббах в своей статье для The Guardian называет согласование западной поддержки с потребностями Киева в боевых действиях. Киев активно лоббировал закупку западных танков, а также истребителей F-16. Однако пока украинские военные не смогли развернуть танки для маневрирования вокруг противника, а передача F-16, как полагают аналитики, может лишь незначительно изменить ситуацию на поле боя, учитывая мощь российских ВВС.

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