Bloomberg – РФ предостерегла США от возвращения ядерного оружия в Великобританию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва воспримет как шаг к обострению напряжённости возвращение ядерного оружия США на территорию Великобритании, пишет Bloomberg. По данным новостного агентства, в СМИ появились данные о том, что США планируют разместить ядерное оружие на британской авиабазе Лейкенхит впервые за 15 лет.



AP

Россия предупредила, что воспримет как шаг к «эскалации» возвращение американского ядерного оружия на территорию Великобритании, после того как в средствах массовой информации появились сообщения о планах размещения этого оружия на британской территории впервые за 15 лет, пишет Bloomberg.

«Нами, если этот шаг будет реализован, он будет воспринят как эскалация, как эскалационный шаг, который ведёт к ровно противоположному направлению от решения насущной задачи вывода всех ядерных вооружений США из стран Европы», — сказала во вторник на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

ВВС США выделили $50 миллионов на размещение военных на авиабазе в Великобритании. На прошлой неделе британская газета The Guardian опубликовала статью, в которой говорилось, что Вашингтон может готовиться к размещению ядерного оружия на территории Великобритании, и именно поэтому увеличит присутствие американского персонала на базе Лейкенхит в Восточной Англии.

В британской организации Campaign for Nuclear Disarmament, пропагандирующей ядерное разоружение, выступили против возможного возвращения ядерного оружия на территорию страны, где на базе Лейкенхит до 2008 года хранилось 110 американских атомных бомб.

По данным организации, около 150 американских термоядерных бомб B-61 в настоящее время размещены в четырёх европейских странах — Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии, а также в Турции.

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