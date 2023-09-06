 

DELFI – более 80 россиян не прошли проверку Службы госбезопасности Латвии

06.09.2023, 6:43, Новости дня
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Более 80 граждан России, лишившихся постоянного вида на жительство в Латвии в связи с поправками к иммиграционному закону и пытавшихся получить новый статус постоянного жителя ЕС, получили отказ. Как передаёт DELFI, Служба госбезопасности подозревает их в неблагонадёжности.


AP

Более 80 граждан России, лишившихся постоянного вида на жительство в Латвии в связи с поправками к иммиграционному закону и пытавшихся получить новый статус постоянного жителя ЕС, получили отказ. Как передаёт DELFI, Служба госбезопасности не уверена в их безопасности для Латвии.

Как отмечает портал, после того, как экзамен по госязыку успешно сдан либо получено освобождение от экзамена, граждане РФ должны заполнить анкету. Там есть в том числе «идеологические» вопросы о «вторжении РФ на Украину, оккупации Латвии и советских памятниках». Ответы на вопросы оценивает Служба госбезопасности.

Служба получила уже более 13 тыс. анкет. Около 7 тыс. человек уже прошли проверку, и СГБ не обнаружила рисков в том, чтобы выдать им новый вид на жительство, о чём уведомила Управление по делам гражданства и миграции. Однако более чем в 80 случаев СГБ выявила риски и приняла решение отказать этим заявителям. Проверки остальных подавших документы продолжаются.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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