 

Москвичам рассказали о способах голосования на выборах мэра

05.09.2023, 23:40, Новости дня
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У москвичей есть выбор, каким способом проголосовать на выборах мэра. Об этом в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Он отметил, что жители столицы могут проголосовать бумажно или электронно. В 2023 году появились новые возможности, включая электронное голосование на избирательных участках.

Выбрать способ голосования можно в день выборов. Подавать для этого заявление не нужно, подчеркнул Костырко.

“Это все благодаря электронному списку избирателей, который введен в Москве. Все комиссии к нему подключены, это гарантия того, что двойного голосования не будет допущено”, – добавил он.

Костырко уточнил, что скорость расшифровки результатов дистанционного голосования будет зависеть от числа выбравших такой формат. Он допустил, что процесс начнется в 20:15, когда соединят части ключа расшифровки и загрузят их в систему.

В Москве 25 августа состоялся тест электронного голосования. Система прошла проверку. Она готова к любым нештатным ситуациям, включая резкие перепады электричества. Ход голосования на участках поддержат разные специалисты: члены УИК, технические эксперты и хелперы, которые помогут избирателям в случае возникновения трудностей.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.


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