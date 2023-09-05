Срочно: ведущая программы “Время” в реанимации

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05.09.2023, 21:07, Новости дня
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В реанимацию одной из московских больниц доставили советскую телеведущую, народную артистку РСФСР Азу Лихитченко. Ее состояние оценивается как тяжелое. Поступала информация об инфаркте миокарда у знаменитого диктора, но позже “Известия” сообщили, что диагноз не подтвердился.

Как отмечает “Царьград”, к телеведущей дважды приезжали сотрудники скорой помощи за последние несколько дней. В первый раз их вызвали 3 сентября, когда у Лихитченко был приступ удушья. Тогда женщина отказалась от госпитализации. Ее отвезли в реанимацию на следующий день после повторной электрокардиографии, пишет интернет-издание “Вести Подмосковья”.

Инфаркта удалось избежать благодаря экстренным действиям врачей, сообщает “Радио 1”. Но из-за нарушения кровоснабжения
появились изменения в головном мозге женщины.

Дочь Лихитченко крайне возмущена тем, что информация о госпитализации просочилась в интернет. Екатерина в беседе с “360” посетовала на незащищенность частной жизни. Она надеется, что вскоре ее мать переведут в палату, где возможно использование телефона. Правда, дочери народной артистки пришлось заменить сим-карту в ее телефоне, чтобы никто, кроме родных, не смог позвонить.


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