 

Убежавшую за границу Пугачеву пощадили: Пусть возвращается

05.09.2023, 18:43, Новости дня
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Алла Пугачева после переезда в Израиль дважды прилетала в Россию. В первый раз – чтобы решить вопрос с документами, а во второй – чтобы проводить в последний путь друга и модельера Валентина Юдашкина. Источники, приближенные к народной артистке, говорят, что она рассчитывает на возвращение на родину, но многие настроены категорично. Мол, нечего здесь делать певице, которая бросила родную страну в трудное время и убежала за границу.

Захар Прилепин относится к Алле Борисовне снисходительно. Писатель пощадил артистку, которая, по его словам, сейчас все равно не имеет никакого значения для нового поколения россиян. “Она старенькая уже. Пускай вернется, живет в своем доме”, – цитирует публициста “Общественная служба новостей”.

По мнению Прилепина, мнение, которое о себе складывают уехавшие из России артисты, не имеет значения, потому что, как правило, не находит отражения в обществе, не соответствует действительности. Поехали за границу и поняли, что они вовсе не те, кем себя считают, отметил писатель.

Ранее Алла Пугачева тайно продала подмосковный замок. Об этом стало известно журналистам. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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