Украина напрасно давит на Запад, настаивая на ужесточении антироссийских санкций на нефть

Киеву не стоит рассчитывать на успех в плане снижения потолка цен на российскую нефть и вытеснение с западных рынков российского топлива, перерабатываемого в третьих странах, считают польские эксперты. Потому что это просто расходится с западными интересами. В беседе с Interia они рассказывают, что это может создать слишком много проблем и рисков. И новый топливный кризис не нужен ни Западу, ни тем более США.



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Отношениям Украины с Западом предстоит пройти очередное серьёзное испытание — на этот раз в плане торговли российской нефтью и нефтепродуктами. Киев крайне не удовлетворён тем, как на практике действуют западные санкции в отношении российской топливной отрасли, пишет Interia. Портал объясняет, что проблему Украина видит особенно в том, что третьи страны, главным образом Китай и Индия, перерабатывают российскую нефть, а затем продают готовое топливо на Запад. Киев нашёл решение этой сложной ситуации, предложив западным политическим лидерам запретить обращение в странах «Большой семёрки» всех переработанных нефтепродуктов, при производстве которых использовалась российская нефть. Более того, Киев также ожидает от них снижения стоимости с $60 до $30 за баррель российской нефти. Такое решение, безусловно, поддержит Польша и Прибалтика, но против него категорически выступит среди прочих Греция, которая зарабатывает целое состояние на транспортировке российской нефти.

Польский экономист Януш Вдзенчак в беседе с Interia назвал предложение Украины «интересным», ведь, по его мнению, это шаг в правильном направлении. Он объяснил, что даже сама по себе информация о возможном ужесточении санкций в отношении российского топливного сектора со стороны ЕС и «Большой семёрки» окажет сильное влияние на мировые рынки и партнёров Кремля, которые, возможно, решатся расторгнуть сотрудничество с Россией либо договориться о гораздо более выгодных для себя условиях.

Портал, однако, отмечает, что такое разрешение ситуации выглядит просто лишь в теории, потому что полное исключение европейских компаний из торговли российской нефтью и нефтепродуктами создало бы реальную угрозу дестабилизации мирового рынка нефти и энергоресурсов. Цены на них стали бы абсурдными, а экономика западных стран оказалась бы под мощным ударом, считает экономист Томаш Влостовский. Он согласен с тем, что переработка и последующая продажа нефти Китаем и Индией — это своего рода лазейка для Кремля, благодаря которой он продолжает действовать на мировых энергетических рынках. Одновременно он подчёркивает, что сложившаяся ситуация для Москвы не так уж оптимистична, потому что, хотя объёмы продажи нефти не упали, она получает за них намного меньше денег, нежели до начала украинского конфликта.

Однако даже такое положение дел Киев не устраивает, потому что на сегодняшний день именно экспорт энергетического сырья — основной источник доходов российского бюджета; более того, украинский конфликт вылился и в экономическое противостояние между Москвой и Киевом. Interia обращает внимание, что русские прикладывают усилия, чтобы помешать Украине экспортировать сельхозпродукцию морским путём и довести до того, чтобы украинская экономика истекла кровью, поэтому украинцы тоже пытаются ударить по Кремлю там, где ему больнее всего. Следовательно, Киеву не стоит рассчитывать на успех в плане снижения потолка цен на российское топливо и вытесненение с западных рынков перерабатываемую в третьих странах нефть.



«Добиться единогласия в ЕС по снижению потолка до 30 долларов за баррель или вообще какого-либо снижения не представляется возможным. Я считаю, что потолок никто не будет трогать — ни вверх, ни вниз. Это создаст слишком много проблем и рисков», — оценивает Томаш Влостовский. Он указывает на предстоящие президентские выборы в США, которым уж точно сейчас не нужен топливный кризис на мировых рынках. «Можно возмущаться, но на настоящий момент всё именно так, как и должно было быть. Это предполагала сама система. Она была введена для того, чтобы российская нефть продолжала присутствовать на мировых рынках, а третьи страны производили нефтепродукты из российского сырья», — объясняет он.

По его мнению, при этой схеме выигрывают все, потому что Запад в состоянии наносить удар по российской экономике, тем самым существенно сокращая её доходы от экспорта нефти. Из-за того что российская нефть и нефтепродукты по-прежнему доступны на мировых рынках, Запад также ограничивает колебание цен. Более того, он даёт третьим странам преимущество в переговорах с Россией. «Только украинцам не нравится эта ситуация, которая сложилась сегодня. Украинцам и, по иронии судьбы, россиянам», — отмечает он.

Возможно, в сложившейся ситуации Киеву остаётся возложить свою надежду только на мировое общественное мнение, которое, в свою очередь, окажет давление на политиков. Именно здесь кроется шанс для Киева, который должен постоянно лоббировать политику ужесточения санкций в плане российского энергетического сектора. Влостовский уверен, что вытеснить российскую нефть полностью невозможно, потому что это совершенно не соответствует экономическим интересам Запада. Он считает, что максимум, чего можно добиться, так это того, чтобы производители нефтепродуктов предоставляли подтверждение, откуда и на каких условиях они получают свою нефть.

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