Мексиканцы установили на границе с США фрагмент Берлинской стены — в назидание Вашингтону

В мексиканском городе Тихуана на границе с США установили трёхтонный фрагмент Берлинской стены, пишет Der Spiegel. Монумент, возведённый рядом с пограничной стеной, должен «стать уроком того, как строить общество, которое разрушает стены и строит мосты». Фрагмент Берлинской стены городу передал американский коллекционер Маркос Клайн, который провёз его на грузовике через всю страну.



AP

В Мексике в прибрежном городе Тихуана на границе с США установили фрагмент Берлинской стены. Монумент в виде трёхтонной серой бетонной плиты возвышается между ареной для корриды, маяком и пограничной стеной, построенной США, пишет Der Spiegel.

«Пусть это станет уроком того, как строить общество, которое разрушает стены и строит мосты», — гласит табличка, установленная в основании монумента.

Торжественное открытие инсталляции состоялось 13 августа при участии мэра Тихуаны Монтсеррат Кабальеро и бывшего министра иностранных дел Мексики и нынешнего кандидата в президенты Марсело Эбрарда. «Сколько семей пролили кровь и пот и даже отдали свои жизни, чтобы перебраться через стену? Социальный и политический конфликт тут отличается от Берлинской стены, но, в конце концов, стена есть стена», — сказала в ходе церемонии Кабальеро.

В первый день своего пребывания в должности президента США Джо Байден издал указ о прекращении финансирования строительства пограничной стены. Таким образом, он положил конец инициативе своего предшественника Дональда Трампа. Тем не менее его администрация продолжила реализацию небольших проектов, на которые уже были выделены средства, включая замену двухслойной стены в Сан-Диего высотой 5,5 м на стену высотой 9,1 м, которая простирается на 1,5 км до океана.

Стена проходит прямо по центру Парка Дружбы, сооружённого в 1971 году и посвящённого тогдашней первой леди США Пэт Никсон. Объект символизирует двусторонние отношения Мексики и США. На протяжении десятилетий в этом месте собирались разделённые границей семьи, чтобы увидеть родных через сетку забора, усиленную колючей проволокой. Сегодня оно пользуется большой популярностью у туристов и жителей Мексики.

Администрация США постепенно ограничивала доступ в парк из Сан-Диего в течение последних 15 лет. Раньше здесь проводились межграничные занятия йогой, церковные службы и музыкальные фестивали. После долгих раздумий администрация Байдена согласилась не заменять небольшой участок стены высотой 5,5 м, куда будет возможен некоторый доступ.

После падения в 1989 году части Берлинской стены были разбросаны по всему миру и размещены коллекционерами в отелях, школах, вокзалах и парках. Глава лос-анджелесского рекламного агентства Маркос Клайн пытался найти новый дом для своего артефакта и приобрёл союзника в лице мэра Тихуаны.

Клайн заявил, что ему отказали в Белом доме, когда он пытался доставить Трампу фрагмент Берлинской стены. В поисках подходящего дома он провёз артефакт на грузовике через всю страну. По его словам, реликвия обрела «вторую жизнь» в Тихуане, передаёт Der Spiegel.

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