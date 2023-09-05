 

Юрий Стоянов опровергнул известие о своей госпитализации

05.09.2023, 12:33, Новости дня
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Народный артист России Юрий Стоянов опроверг информацию, поступившую в СМИ. Артист рассказал, что пришел в больницу сдать плановый анализ крови, и чувствует себя хорошо.

Светские обозреватели и информагентства сообщали, что Юрий Стоянов попал в больницу с жалобами на головные боли. Писали, что по итогам осмотра у него диагностировали гипертонию.

Телеграм-каналы распространяли информацию о том, что 66-летний народный артист России оказался в палате отделения терапии с диагнозом “гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений”. Информацию о том, что ему требуется регулярное лечение медикаментами артист не подтвердил.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Юрий Стоянов вспомнил актера Илью Олейникова, который скончался 11 лет назад. 10 июля Олейников тоже мог отметить свой день рождения, но смерть настигла его в 65.

Стоит отметить, после кончины Олейникова в Сети не раз появлялись слухи о возможном возрождении программы”Городок”. Позже сам Стоянов дал понять, что думать о другом партнере, с которым мог бы продолжить съемки передачи, даже не намерен.


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