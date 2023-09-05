Redacted – за безуспешными атаками беспилотников по России стоит не Украина, а НАТО и США

У Украины никогда не было оружия, способного достать до Пскова или Москвы, утверждают ведущие Redacted. По их мнению, либо беспилотники запускали сами страны НАТО, граничащие с Россией, либо это делала Украина с подачи тех же НАТО и США. При этом ведущие напомнили, что Байден обещал не поставлять Киеву оружие дальнего радиуса действия, но, судя по всему, в очередной раз солгал.

Итак, сначала об атаках беспилотников. Вот утреннее видео от мэра города Пскова (не уверена, правильно ли я это произношу). Псков — это город к северу от Москвы. Так что же они там делают? Зачем они там? Давайте посмотрим на эту атаку, произошедшую рано утром. Посмотрим и на это — здесь вы видите дымящиеся обломки.

А теперь давайте посмотрим, где находится Псков на карте относительно конфликта на Украине. Взгляните на карту. Вы видите, что он находится довольно далеко от красного круга, это приблизительное обозначение места контрнаступления в регионе Донбасса. Не близко. Украина не может быть способна стрелять так далеко. Так кто же это сделал? Потому что, помните, президент Байден дал нам обещание, дал слово, что США не будут поставлять ракетные системы, которые смогут достичь территории России, когда он объявил о поставках оружия в конце прошлого года. Но как же так? Как же Украина смогла это сделать, если мы не собирались посылать им оружие, которое могло бы долететь настолько далеко?

Один из вариантов заключается в следующем: Псков находится не так далеко от Эстонии и Латвии, которые являются странами НАТО. Есть ли вероятность, что они имеют к этому отношение? В любом случае мы можем предположить, что это НАТО. Либо это были сами страны НАТО, либо это Украина, поддерживаемая НАТО, и тогда Джо Байден солгал, когда заявил, что не будет поставлять никакого оружия, которое могло бы достичь внутренних территорий России.

И мы знаем, что второй вариант — правда, потому что Украина уже давно нападает на внутренние земли России, в течение нескольких месяцев. РФ утверждает, что она отражает эти атаки и пострадавших нет. Как можно быть готовым к атакам в таких местах, которые не являются зонами боевых действий, да ещё успешно их предотвращать? Это неплохая почва для размышлений. Заставляет задуматься, а смог бы ваш город совершить такое? Если вы не живёте рядом с зоной боевых действий, смог бы ваш город так запросто предотвратить атаки беспилотников? Вы надеетесь на это, не так ли?

Дата выхода в эфир 04 сентября 2023 года.

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