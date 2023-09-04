“Тоже пропал”: исчезновение певца Малинина предали огласке

Дорога знаменитостей тяжела и терниста. Зачастую за экранной улыбкой прячется тоска и легкая паника. Даже имея великий талант, высок риск кануть в лету и остаться ни с чем. Звезда “Фабрики звезд”, певец Александр Киреев заявил о себе после некоторого забвения. Также он рассказал, что его партнер и коллега Никита Малинин (сын народного артиста РФ Александра Малинина, — Прим. ред.) столкнулся с проблемой.

“Несмотря на преемственность поколений, на имя, Никита тоже пропал достаточно надолго. И сейчас не могу сказать, что он ярко представлен. Перегорел?” — поинтересовалась автор Пятого канала Светлана Шевченко.

Вокалист Киреев объяснил: все гораздо сложнее, чем кажется со стороны, а Малинину не хватает грамотного менеджера, который бы мог вытащить его на пьедестал славы. У такого помощника должна быть профессиональная “чуйка” на явления в медийной отрасли.

Согласно высказываниям мужчины, младший Малинин входит в число “раздолбаев” музыкального бизнеса, которых все время нужно подстегивать и направлять к успеху. С этим и связано исчезновение “фабриканта”, популярного в начале нулевых.

“Дисциплина всегда побеждает талант”, — подметил партнер сына Александра Малинина