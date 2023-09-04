 

Собянин дал старт серийному производству седана “Москвич 6”

04.09.2023, 15:20, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО “КАМАЗ” Сергей Когогин 4 сентября открыли серийную сборку седана “Москвич 6”.

“Год назад здесь были пустые цеха. Мы прошли период изменения всей логистики, преодолели конкуренцию со стороны других производителей”, – написал мэр в своем телеграм-канале.

По его словам, на заводе произведено уже 26 тысяч машин.

У нового седана просторный салон и вместительный багажник. Модель оснащена круиз-контролем, камерой заднего вида и парковочным радаром.

Собянин отметил, что “Москвич 6” пополнит модельный ряд из кроссовера “Москвич 3” и электромобиля “Москвич 3е”.

В продажу седан поступит в конце октября. Покупателям будут доступны три комплектации в пяти цветах.

Собянин анонсировал дальнейшее расширение модельного ряда. В следующем году начнется производство кроссоверов “Москвич 5” и “Москвич 8”.

Ранее Собянин сообщил, что через два года в Москве начнется производство автомобилей на базе российских комплектующих. За это время столица создаст собственную отечественную платформу электромобилей.


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