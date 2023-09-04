 

Премьер-министр Венгрии – Запад должен дать гарантии безопасности России и не брать Украину в НАТО

04.09.2023, 13:45, Новости дня
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Сразу несколько высокопоставленных лиц Венгрии высказались за то, чтобы предоставить РФ гарантии безопасности и не брать Украину в НАТО, пишет Politico. Премьер-министр Венгрии также отметил, что Украина «уже не является суверенным государством» и её «не существует с экономической точки зрения». По словам экспертов, это усугубляет и без того напряжённые отношения Будапешта и Киева.


AP

Западные официальные лица всё чаще предлагают условия прекращения украинского конфликта, которые не удовлетворяют требованиям Киева. Как пишет Politico, в воскресенье высокопоставленный венгерский министр подтвердил позицию Будапешта, согласно которой Украина не должна вступать в НАТО. «Для обеспечения прочного мира Запад, поддерживающий Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но точно не членство в НАТО Украине», — заявил депутат Национального собрания Венгрии Гергей Гульяш.

Эти высказывания перекликаются с заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сделанными на прошлой неделе, о том, что Запад «должен заключить сделку с Россией по новой системе безопасности, чтобы обеспечить суверенитет Украины, а не её членство в НАТО», отмечает Politico. Кроме того, венгерский премьер-министр вызвал волну негодования среди украинских чиновников своими словами о том, что у Киева нет шансов на победу в войне. Орбан заявил, что Украина «больше не является суверенным государством» и «уже не существует с экономической точки зрения».

По словам западных СМИ, подобные неоднократные призывы предоставить Москве гарантии безопасности ещё больше подогревают напряжённость в отношениях между Венгрией и Украиной.

На прошлой неделе страны ЕС не смогли одобрить восьмой пакет помощи Украине на сумму €500 миллионов после того, как Венгрия заблокировала выделение средств. Будапешт обосновал это тем, что Киев объявил венгерский банк OTP «международным спонсором конфликта». Более того, с 2018 года Венгрия накладывает вето на участие Украины во встречах НАТО на уровне министров в ответ на то, что Киев дискриминирует венгерские этнические меньшинства, ограничивая их право на образование на родном языке. Именно поэтому, по словам Politico, растущая напряжённость в отношениях этих двух стран вызывает серьёзные опасения касательно их дальнейшего сотрудничества.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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