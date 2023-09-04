 

NTD – после военного переворота в Габоне десятки грузовиков застряли на границе

04.09.2023, 13:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Десятки грузовиков, такси и других транспортных средств застряли на границе Камеруна с Габоном после госпереворота. Как передаёт NTD, водители оказались в трудных условиях — без чистой воды и достаточных средств для жизни. Нет никакой информации о том, когда граница откроется.

Десятки грузовиков, такси и других транспортных средств застряли на границе Камеруна с Габоном. Это случилось на следующий день после того, как в Габоне военные совершили госпереворот. Они свергли президента и закрыли границы страны на неопределённый срок.

Водители оказались в трудных условиях — без чистой воды и достаточных средств для жизни. Нет никакой информации о том, когда граница откроется.

ВОДИТЕЛЬ ИЗ ЧАДА: В грузовиках жить тяжеловато. Мы спим на улице и никому не нужны. У нас даже нет хорошей воды, умываться нечем.

ТАКСИСТ ИЗ КАМЕРУНА: Мы не можем работать, потому что граница закрыта. Всё не очень хорошо. Люди просят открыть границы. Когда такое случается, даже не знаешь, что делать.

Некоторые водители заболели и попали в больницу. Некоторые собирались отвести детей в школу, но уже не успели попасть домой вовремя.

Госпереворот в Габоне произошёл 30 августа. Власть перешла к армии и полиции. Причиной переворота стало несогласие военных с результатами президентских выборов. На них победил Али Бонго Ондимба, который управляет страной 14 лет. До этого президентом был его отец Омар Бонго. Он стоял у власти с 1967 по 2009 год. В целом политическая династия Бонго управляла Габоном более 50 лет.

Али Бонго посадили под домашний арест. Временным президентом стал Брис Олиги — генерал армии Габона. Считается, что госпереворот совершил он. 4 сентября его приведут к присяге как временного главу государства.

Дата выхода в эфир 01 сентября 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Премьер-министр Венгрии – Запад должен дать гарантии безопасности России и не брать Украину в НАТО

04.09 / В Турции погибли четыре человека из-за наводнений вследствие ливней

04.09 / Собянин: Цифровая экосистема делает медицину Москвы доступнее и эффективнее

04.09 / Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций

04.09 / Американские ветераны вспомнили гибель своих сослуживцев от кассетных боеприпасов

04.09 / Гороскоп для женщин: как выбрать мужчину по знаку зодиака

04.09 / Ради безопасности и сокрытия потерь — France 2 объяснил, почему Киев больше не пускает журналистов на фронт

04.09 / Педофил Скотт Риттер – НАТО готово пожертвовать жизнями тысяч украинских солдат в надежде сломать политическую волю России

04.09 / США используют Украину ради создания «вечного конфликта» и ослабления России

03.09 / “Стоит перед выбором”: певица Слава получила предупреждение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика