 

Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций

04.09.2023, 11:15, Новости дня
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Стартовал прием заявок на первый технологический конкурс инноваций “Зеленая Москва”. Анкеты принимаются до 8 октября.

“Приглашаем российские стартапы, создающие решения и технологии в области защиты окружающей среды”,– написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Партнерами конкурса стали крупнейшие российские компании – РЖД, РТ-инвест, МТС и другие. Они заинтересованы в решениях по возобновляемой энергии, сортировки и переработки отходов, технологиях умного города.

Собянин отметил, что лучшие проекты пройдут тестирование и могут быть внедрены на предприятиях и в городе.

Мэр Москвы напомнил, что за два года город провел 26 технологических конкурсов. Привлечено около 1,3 миллиарда рублей.

95% расходов Москвы идут на достижение целей устойчивого развития, заявил ранее градоначальник. По словам мэра, столица лидирует в 7 из 9 российских рейтингов, оценивающих устойчивое развитие и экологию.


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