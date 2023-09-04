Гороскоп для женщин: как выбрать мужчину по знаку зодиака

На характер и поведение

мужчины влияет созвездие, под которым он родился. Точную картину показать может

натальная карта, но и без нее нетрудно определить астрологический тип человека.

Гороскоп поможет выбрать спутника жизни и не пожалеть об этом.

Овен

Мужчина этого знака

зодиака подходит женщине, если она: 1) с трудом выносила заботу семьи в

родительском доме, 2) считает грешным решение девственницы идти в монастырь, 3)

относит прямоту и откровенность к главным качествам, 4) ценит в мужчинах

решительность, 5) не представляет полноценную любовь без страсти, которая

связана с агрессивностью, 6) всегда хочет вести себя по-женски и готова

подчиняться, 7) предпочитает жить рядом с настоящим мужчиной.

Гороскоп говорит о

несовместимости женщины с Овном, если она: 1) за равноправие полов, 2) любит

быть главной, 3) грезит о спокойном спутнике, 4) нуждается в нежности и ласке,

5) не видит разницы между враньем и дипломатией, 6) не выносит сексуальный

интерес партнера к другим женщинам, 7) хочет надежного мужчину.

Телец

Взять быка за рога

гороскоп благоволит той, которая: 1) тяготеет к спокойной жизни и стремится к

деревенской, 2) предпочитает экономить, 3) рада комплиментам из-за внешности,

4) готова к интимной близости от заката до рассвета, 5) хранит верность, 6)

ревность приравнивает к подтверждению чувств, 7) не приемлет импульсивных ухажеров,

8) с восторгом готовит мужчине изысканную еду, 9) желает всегда держать

возлюбленного рядом.

Мужчина-Телец по

гороскопу должен пройти мимо, когда женщина: 1) терпеть не может рутину, 2)

выбирает городскую жизнь, 3) равнодушна к бытовым домашним хлопотам, 4) не

хочет постоянно сидеть дома и оставаться под наблюдением, 5) способна на измены

и поддерживает интим без обязательств, 6) не любит отчитываться, 7) ненавидит

упрямых партнеров.

Близнецы

Счастливые

отношения с Близнецами гороскоп обещает женщине при условии, что: 1) ей приятно

24/7 общаться с людьми, 2) она любит поболтать и посмеяться, 3) ей нравятся

загадки и головоломки, 4) хочет партнера-друга, 5) она равнодушна к флирту

мужчины на стороне, 6) ее отталкивают чересчур серьезные парни, 7) ей ни к чему

излишняя близость в отношениях.

Провальный союз с мужчиной этого знака гороскоп сулит особе, которая: 1)

хочет ясности, 2) терпеть не может подделки, 3) не любит болтливых, 4) не

смеется над розыгрышами, 5) ждет от партнера серьезности, 6) тяжело переносит

неверность возлюбленного, 7) не готова быть жертвой цинизма и иронии.

Рак

Гороскоп

рекомендует женщине связать жизнь с Раком, когда она: 1) видит себя

домохозяйкой, 2) ставит семью на первое место и по натуре как мамочка, 3) хочет

стать родоначальницей семейного клана, 4) ценит в мужчине понимание и умение

быть ласковым, 5) остерегается холодных и сдержанных в проявлении любви, 6) ждет

от партнера заботы и максимальной преданности, 7) готова к обязанностям

семейного лидера.

Совершенно точно гороскоп велит прощаться с Раком

той, что: 1) еще не нагулялась перед замужеством, 2) способна воспринимать

только логические доводы, 3) терпеть не может поступков по настроению, 4) не

одержима мечтой о детях, 5) не планирует дружить со свекровью и участвовать в

регулярных семейных сборах, 6) хочет самостоятельного, независимого,

уравновешенного спутника жизни, 7) не выносит в мужчин-зануд, нарушающих личные

границы.

Лев

Прекрасный союз по гороскопу со Львом может создать

женщина, если: 1) хочет купаться в роскоши и изобилии, 2) мечтает чувствовать

себя принцессой и получать подарки, 3) ведет светскую жизнь, 4) с удовольствием

рассыпается в комплиментах, 5) хочет властного и решительного избранника, 6)

равнодушна к слабым и неприметным мужчинам, 7) намерена переложить на партнера

всю ответственность.

Совершенно

бесперспективным гороскоп отмечает роман, когда со Львом женщина: 1) считает

себя умной и проявляет характер, 2) ценит скромность, 3) не хочет прислуживать

и потакать, 4) призывает считаться с ее личным мнением, 5) не готова быть в

тени своего мужчины, 6) выступает за равноправие, 7) может сама себе

организовать шикарную атмосферу богатства.

Дева

Гороскоп располагает к отношениям с мужчиной этого

знака той даме, которая: 1) любит однообразие и ненавидит хаос, 2) отличается

пунктуальностью, 3) хочет ответственного и честного спутника, 3) тяготеет к

экономным и работящим парням, 4) не выносит мачо с беспорядочной половой

жизнью, 5) радуется при виде мужчины за уборкой в своем шкафу, 6) понимает

плюсы любви по расчету, 7) открыта для скучной жизни.

Мужчина-Дева по

гороскопу совсем не поладит с женщиной, раз она: 1) живет в творческом

беспорядке, 2) грешит опозданиями и плюет на временные рамки, 3) ждет от

мужчины сюрпризов и совместных приключений, 4) рассчитывает на объятия и

нежность, 5) вне себя от замечаний и запретов, 6) испытывает влечение к

безрассудным ухажерам, 7) в отношениях хочет повеселиться.

Весы

Лучшей партией для

мужчины этого знака гороскоп видит женщину при условии, что: 1) она нацелена на

спокойную жизнь, 2) неравнодушна к теме правосудия и справедливости, 3)

ориентирована на элегантность и шик, 4) выбирает симпатичных, вежливых и деликатных

кавалеров, 5) холодна к импульсивным и неадекватным, 6) с радостью позволяет

мужчине плясать под ее дудку, 7) решает все за двоих.

По классике жанра

гороскоп предвещает крах отношений с мужчиной-Весами, когда женщина: 1) ждет от

партнера четкого формулирования мыслей, 2) ставит интимную близость выше

романтики, 3) любит скандалы, 4) воспринимает горящие свечи в спальне с

похоронным настроением, 5) согласна с тем, что “бьет значит любит”,

6) не горит желанием получать завтрак в постель, 7) хочет связать жизнь с

диктатором.

Скорпион

Прислушаться к

гороскопу и выбрать Скорпиона нужно женщине, если она: 1) воспринимает жизнь

как джунгли, где спасает сила и ловкость, 2) любит фильмы ужасов, 3) считает отношения

войной, а постель полем битвы, 4) хочет нескучного партнера, 5) видит любовь и

ненависть проявлениями одной сущности, 6) стремится постичь тайну загробной

жизни, 7) умеет

Представителю этого знака гороскоп не пророчит

счастья с той, которая: 1) не приемлет интимную близость в ритме нон-стоп, 2)

боится рисковать и божьей кары, 3) стремится к умеренности во всем, 4) мечтает

о принце, 5) пугается неприятностей, 6) профан в психологии, 7) грезит о тихой

жизни.

Стрелец

Идеальная партнерша

для мужчины-Стрельца, согласно гороскопу: 1) обожает путешествия, 2) в восторге

от неожиданностей, 3) во сне занята приключениями, 4) грезит о половом акте под

открытым небом, 5) получает удовольствие от игры слов, 6) романтична и

независима по натуре, 7) любит умеющих соблазнять мужчин с развитым

воображением.

Гороскоп ставит

крест на отношениях Стрельца с женщиной, если она: 1) боится суеты, 2) не рада

собирать чемодан, 3) предпочитает контролировать партнера, 4) планирует время

от времени сидеть в тишине, 5) не понимает вечных посиделок с друзьями, 6) не

готова терпеть независимость спутника жизни, 7) хочет избранника-домоседа.

Козерог

В проекции гороскопа мужчина этого знака зодиака

подходит возлюбленной, если она: 1) наслаждается одиночеством, 2) остерегается

излишней откровенности, 3) предпочитает спокойствие и самобытность, 4)

симпатизирует мужчинам с чувством собственного достоинства, 5) избегает

болтливых, 6) хочет постоянного партнера, 7) с интересом разгадывает причину

молчания мужчины.

А вот с таким типом

женщины гороскоп Козерогу связываться не советует: 1) взрывная и скандальная,

2) жаждет комплиментов, 3) не знает подхода к застенчивым, 4) склонна к

супружеской неверности, 5) нуждается в бурной физической близости, 6) закрывает

глаза на профессиональный статус мужчины, 7) обожает разговорчивых ухажеров.

Водолей

Гороскоп предлагает

такому мужчине даму сердца, предпочитающую: 1) идеализировать действительность,

2) независимость, 3) активность за пределами дома, 4) яркие эмоции, 5) связать

жизнь с мужчиной-другом, 6) отметать ревнивых и властных кавалеров, 7)

искренность в отношениях.

Согласно гороскопу,

Водолей в любви несчастен, если его партнерша: 1) не готова одновременно любить

и дружить, 2) раздражается из-за нравоучений, 3) не любит вечного присутствия

гостей, 4) считает платонические отношения неполноценными, 5) не поддерживает

нудные рассуждения, 6) корит избранника за недостаток мужества в кризисных

ситуациях, 7) считает спутника жизни несовершенным.

Рыбы

Рожденный под

созвездием Рыбы мужчина сойдется по гороскопу с женщиной, которая: 1) занята

поиском прекрасного в духе эмоциональной возвышенности, 2) увлечена паранормальными

явлениями, 3) хочет нежного и впечатлительного партнера, 4) жаждет окружить

любимого заботой, 5) не выносит мужчин-агрессоров, 6) сама устанавливает

правила в отношениях, 7) охотно раздает команды партнеру.

Не обнадеживает гороскоп пару, в которой мужчина-Рыбы, а его

возлюбленная: 1) неопределившаяся растяпа, 2) далека от романтики, 3) не желает

тащить на себе ответственность за кавалера, 4) хочет грубоватого мужчину с

характером, 5) считает цветы плохим подарком, 6) впечатлительных людей называет

слабаками, 7) мечтает обрести опору в лице супруга.