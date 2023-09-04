Ради безопасности и сокрытия потерь — France 2 объяснил, почему Киев больше не пускает журналистов на фронт

В последнее время кадры с передовой украинского конфликта стали редкостью, поскольку ВСУ закрыли журналистам доступ на линию фронта, пишет France 2. Как поясняет телеканал, Киев не хочет, чтобы в СМИ просочилась информация об украинских потерях в ходе ожесточённых боёв. Ещё один весомый аргумент: украинская армия не желает брать на себя ответственность за отправку на фронт съёмочных групп из-за опасности, которая грозит журналистам в зоне боевых действий.

О военных действиях, продолжающихся на фронте, в прямом эфире из Львова расскажет наш специальный корреспондент Стефани Перез. Добрый вечер, Стефани. Почему в последнее время кадры боевых действий, снятые на фронте репортёрами, стали довольно редкими?

СТЕФАНИ ПЕРЕЗ, специальный корреспондент France 2: Потому что украинские военные закрыли доступ на передовую для съёмочных групп. С начала контрнаступления в июне действует чёткий приказ: оперативная тишина. Ни один кадр, ни одна деталь не может быть использована российским противником. Украина контролирует распространяемую информацию. Как мы видели, идут ожесточённые бои. Мы знаем, что среди украинских солдат есть множество потерь, но эти кадры не должны быть обнародованы.

Ещё один аргумент, причём весомый: украинские военные не хотят брать на себя ответственность за отправку на фронт съёмочных групп попросту потому, что это представляет особую опасность. Мы сами смогли в этом убедиться несколько дней назад. Мы стали мишенью нескольких российских ударов, притом что мы находились на позиции, которая считалась менее уязвимой. Но русские определили расположение подразделения, с которым мы были.

Дата выхода в эфир 01 сентября 2023 года.

—