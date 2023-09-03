 

Маргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисы

03.09.2023, 15:20, Новости дня
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Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии матери. В Анапе в рамках кинофестиваля актрисе присудили награду имени Павла Луспекаева “Госпожа удача”. За звезду советского кино статуэтку получила ее дочь Анна.

Со сцены она обратилась к зрителям, поблагодарив за оказанную честь. Дочь Маргариты Тереховой отметила, что раньше ее маму не баловали наградами. Анна рада, что актрису не забывают.

Наследница рассказала и о состоянии артистки, которая живет с тяжелой и непростой болезнью. Маргарита Терехова перестала вставать с кровати и почти ничего не говорит. Анна постоянно разговаривает с мамой, читает ей стихи, напоминает что-то про семью, про друзей и близких.

Сентябрь считается всемирным месяцем осведомленности о болезни Альцгеймера. Анна надеется, что ее опыт жизни с человеком с этим недугом сможет помочь и другим. По ее словам, родственники обычно не понимают, почему их родные люди, которые раньше радовали, становятся закрытыми, превращаются в детей.

Напомним, последний раз Маргарита Терехова появлялась на светском мероприятии в 2012 году. По слухам, уже тогда она знала о своей болезни, поэтому не выходила в люди без сопровождения. Теперь звезда советского кино почти никого не узнает, за ней ухаживает дочь Анна, пока сын Александр пытается найти лучшую жизнь в Европе.


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