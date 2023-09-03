 

С чего начинается балет: живое сценическое искусство

03.09.2023, 2:39, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Истоки этого вида искусства берут начало в Северной Италии, а в России первый балетный спектакль поставили 8 февраля 1673 года. С тех пор роль танца в театральных постановках сильно изменилась, но по-прежнему составляет фундамент балета наряду с пантомимой. Отдельные движения и мимика сливаются воедино, составляя безмолвный рассказ о различных событиях и состояниях души героев.

С чего начинается балет? С пьесы – как в драматическом и оперном творчестве, однако с некоторыми особенностями. Либретто, как правило, короче и состоит из основных сюжетных событий. В основе зачастую лежит масштабное литературное произведение, подающее идеи для балетмейстера и композитора. Первый ставит хореографию, а второй сочиняет музыку, чтобы максимально отразить суть и смысл сценического действия. Оформлением всего этого занимается художник. Декорации создают место действия и погружают зрителя в атмосферу балетной постановки.

Таким образом публика наблюдает синтез музыкального, танцевального и изобразительного творчества. В некоторых случаях балет может быть и без литературной первоосновы, когда на первый план выходит звучная мелодия. На примере “Лебединого озера” становится понятным, что этот вид театрального искусства видоизменяется, живо трансформируется, отвечая запросам эпохи.

Слова понять гораздо проще, чем искусные движения, поэтому артист балета несет особую миссию. Ему нужно постоянно вести разговор со зрителем на языке танца. Для этого ему нужно не только быть одаренным от природы, но и много работать над качеством своих выступлений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Бывший аналитик ЦРУ – оторванное от реальности представление о России погубит Запад

03.09 / “Я сама выберу то, что мне нравится”: как научиться отстаивать свои границы и не бояться осуждения?

02.09 / Не только Гарри Поттер: 5 книг, действие которых разворачивается в магических школах

02.09 / “Ловите нашу подборку”: ТОП семейного кино от звезды сериала “Воронины”

02.09 / “Дар пришел в виде голоса”: почему народ обожает Лолиту

02.09 / “Соня мне послана Богом”: ухажер внучки Ротару дал о себе знать

02.09 / “Обрела приятную полноту”: врач оценила часть тела Загитовой

02.09 / “Браво”: Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок

02.09 / “Папино воспитание”: 15-летний сын Хабенского сделал неожиданное заявление

02.09 / New York Times – диалог с Москвой по Украине становится на Западе запретной темой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика