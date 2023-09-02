 

“Браво”: Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок

02.09.2023, 16:36, Новости дня
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Музыкальных гениев в России, да и в мире — по пальцам пересчитать. Наслаждаться их творчеством везет не всем, а уж наблюдать за профессиональным ростом и подавно. Одним из самых выдающихся композиторов современности является Игорь Крутой, с легкой руки которого эстрада пополняется искусными мелодичными шедеврами.

Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Михаил Шуфутинский и другие исполнители песен этого маэстро — настоящие счастливчики. Иметь в репертуаре его композиции дорогого стоит.

Сейчас Игорь Крутой активно сотрудничает с восходящей звездой Сашей Воробьевой, которая стала победительницей шоу “Голос”. Деловую симпатию к этой девушке разделяет и Игорь Николаев, поэтому два российских гения подготовили для вокалистки новый хит.

Поклонники с нетерпением ждали музыкальную новинку. Наконец, Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок — песню “Прости”. О премьере он сообщил на страничке в социальной сети “Вконтакте”.

Слушайте Прости — Саша Воробьева на Яндекс Музыке

Насладившись прослушиванием, фанаты оставили восторженные отзывы. “Стиль не спутаешь ни с кем! Крутой на то и Крутой, все ложится на душу сразу!”, “Браво, Игорьки! Браво, Сашенька!”, “Прекрасная песня”, “Нежно и влюбленно”, — отреагировала публика.

Напомним, Игорь Крутой временно уступил
Александру Панайотову место судьи на проекте “Ты супер!”. Новый сезон вокального конкурса выйдет на канале НТВ уже 3 сентября.


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