«Считал себя супергероем» — украинские добровольцы якобы всё чаще бегут с фронта за границу

Немало украинцев, вначале конфликта отправившихся на фронт добровольцами, дезертировали, столкнувшись с военными реалиями, пишет Le Figaro. По словам газеты, многим удалось сбежать из страны при помощи взяток. И хотя за границей беглецы часто сталкиваются с осуждением, они объясняют свой поступок заботой о семье, передаёт издание.



AP

Многие украинцы, изначально настроенные на борьбу с Россией на фронте, столкнувшись с военными реалиями, предпочли «пройти по касательной», воспользовавшись действующими в стране коррупционными схемами, пишет Le Figaro. «Раньше я считал себя супергероем, но, когда видишь военные действия наяву, понимаешь, что тебе там нечего делать», — признался французским журналистам украинский призывник Иван Ищенко, дезертировавший в прошлом году ценой уплаты огромной взятки и позора. «Чтобы перестать это видеть», он заплатил $5000 в виде взяток за то, чтобы машина с правительственными номерами высадила его в лесу недалеко от Венгрии, где он смог перейти границу через дыру в заборе.

Как напоминает издание, в связи с военными действиями украинцы в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покидать территорию страны без специального разрешения. Дезертиры подлежат наказанию в виде тюремного заключения на срок до 12 лет, а отказавшимся от службы грозит до пяти лет лишения свободы.

Тем не менее, по словам представителя погранслужбы Андрея Демченко, с начала конфликта было задержано 13 600 человек, пытавшихся нелегально покинуть страну. Ещё около 6100 человек были пойманы с поддельными документами. Эти цифры дают представление о масштабах явления, несмотря на то что власти не предоставляют статистических данных по этому вопросу, пишет газета.

Хотя президент Зеленский в начале августа публично выступил против коррупции в военкоматах, назвав её «государственной изменой», такого рода механизмы в стране далеко не новы, учитывая, что коррупция была безудержным злом на Украине на протяжении десятилетий, отмечает издание. «Каждый знает кого-то, кто может протянуть руку помощи», — подтверждает ещё один дезертир, заплативший за побег ту же сумму.

При этом за границей бежавшие от военных действий мужчины сталкиваются с осуждением соотечественниц, чьи мужья сражаются на фронте, пишет газета. Не желающие воевать украинцы оправдывают себя заботой о близких. «Я знаю, что должен защищать свою страну, но в то же время моя семья нуждается во мне, и я обязан заботиться о ней», — объясняет свою позицию 38-летний офицер запаса, скрывающийся в Польше.

Мужчина его возраста не остаётся незамеченным среди миллиона украинцев, размещённых в Польше: половина беженцев — дети, а более трёх четвертей взрослых — женщины, разлучённые со своими супругами.

Богдан Мариненко, бежавший в Польшу за два дня до своего 18-летия, несмотря на то что его отец сражается на фронте, руководствуется теми же соображениями. «Если с ним что-нибудь случится, у моей матери и сестёр останусь только я», — признаётся юноша, сейчас работающий на стройке.

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