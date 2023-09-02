 

Глава МВД Польши – Минск начал учения 1 сентября, и это элемент психологической войны

02.09.2023, 10:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Уже сегодня по ту сторону границы проходят российско-белорусские военные учения, заявил польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. В эфире TVP он подчеркнул, что дата их проведения была выбрана специально и что от «непредсказуемых противников и врагов» Польши стоит ждать провокаций.


АР

Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский прокомментировал в эфире TVP военные учения, которые сегодня начались на белорусской территории. Он отметил, что они начались как раз в годовщину Второй мировой войны. «Уже сегодня по ту сторону границы, в Белоруссии, проходят белорусско-российские военные учения, в том числе на нашей границе. Они не случайно проводятся 1 сентября. Это как раз и есть элемент психологической войны», — заявил Каминьский.

«Раз мы имеем дело с крайне непредсказуемыми противниками и врагами нашей страны — я говорю о Путине, я говорю символически и о Лукашенко, — мы должны учитывать возможные провокации», — предупредил он.

TVP напоминает, что подразделения армий Белоруссии, России, Казахстана, Таджикистана и Киргизии отработают совместные действия в кризисных ситуациях, логистику, применение мер радиационной и химико-биологической защиты, а также действия в условиях ядерной аварии.

Манёвры продолжатся до 6 сентября на шести белорусских полигонах в Брестской и Гродненской областях, которые граничат с Польшей, а также в Минской области. В учениях примут участие 2,5 тыс. солдат и более 500 боевых машин. За белорусско-российскими учениями наблюдают представители Китая, Ирана, Саудовской Аравии и Монголии.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Байден не смог объяснить американцам, зачем США нужно помогать Киеву

02.09 / 98-летний бывший охранник концлагеря обвиняется в пособничестве убийству тысяч людей

02.09 / Америкой правят монстры, которым плевать на украинских солдат — да и на собственных тоже

02.09 / Вместо школы – тяжелый труд: как живет 9-летний сын Пугачевой?

02.09 / Алкоголь, содержание и штрафы: в Сеть утек райдер рэпера Гуфа

02.09 / Южнокорейский сериал нарушил покой целого города: Что произошло?

01.09 / Из-за отказа от российского газа Германии приходится закупать российские удобрения

01.09 / Украинских солдат накачивают наркотиками перед боем, утверждает безумцы

01.09 / Слава со стаканом, а Самойлова в трусах: как звезды отметили 1 сентября

01.09 / Hill – в преддверии выборов республиканцы играют на усталости американцев от украинского конфликта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика