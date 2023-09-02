 

Newsweek – Байден не смог объяснить американцам, зачем США нужно помогать Киеву

02.09.2023, 6:15, Новости дня
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Байдену необходимо объяснить американцам, зачем Вашингтон должен помогать Киеву, пока не стало слишком поздно, считает обозреватель Newsweek Йони Михани. Поскольку глава Белого дома не смог донести до американского народа логическое обоснование участия США в украинском конфликте, это уже привело к тому, что большинство жителей Соединённых Штатов не поддерживают выделение конгрессом дополнительного финансирования на поддержку Киева.


AP

Президент США Джо Байден должен объяснить американскому народу, почему Вашингтон поддерживает Киев, пока не стало слишком поздно, пишет обозреватель Newsweek Йони Михани.

По его словам, глава Белого дома проводит практичную, взвешенную и стратегическую политику в поддержку Украины, однако он не справился с важной задачей: донести до американского народа логическое обоснование участия США в этом конфликте.

«Чего администрация Байдена не смогла объяснить, так это того, что продолжающийся конфликт — это не просто территориальный спор, как некоторые полагают, а первая согласованная попытка великих и набирающих силы держав опрокинуть нынешний мировой порядок, установившийся со времён Второй мировой войны, — говорится в статье. — Чего администрация Байдена не смогла донести до американской аудитории, так это то, что Украина — это первая линия защиты нынешнего мирового порядка».

В результате это привело к тому, что большинство американцев, как показал недавний опрос CNN, высказались против выделения конгрессом дополнительного финансирования для оказания помощи Киеву.

В частности, 55% респондентов заявили, что конгресс США не должен одобрять дополнительное финансирование, а 51% опрошенных заявили, что Вашингтон уже сделал достаточно, чтобы помочь Украине. Эти данные, как отмечается в статье, говорят о резком изменении настроений по сравнению с февралём 2022 года, когда 62% американцев считали, что Соединённым Штатам следовало бы делать больше.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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