Judging Freedom – Америкой правят монстры, которым плевать на украинских солдат — да и на собственных тоже

Представителей Вашингтона абсолютно не беспокоят огромные потери ВСУ и экономическое благополучие граждан США, за счёт которых оплачивается помощь Киеву. На потери среди американских солдат им тоже глубоко наплевать, но они боятся внутреннего политического давления, заявил в интервью Judging Freedom директор Либертарианского института Скотт Хортон.

СКОТТ ХОРТОН, директор Либертарианского института: Вернёмся к цитатам этих политиков, судья…

Они дают основу для вашей книги.

СКОТТ ХОРТОН: Да, конечно. Послушайте. Я имею в виду, что (американский сенатор Ричард. — ИноТВ) Блюменталь выражается предельно просто. Другими словами, российские солдаты имеют ценность. Нам важно их убить. Американские солдаты имеют ценность, и мы не хотим терять ни одного из них.

Доллары с американских налогов не имеют ценности. Тот факт, что вы много работаете, ничего не значит для политика. А жизни украинских солдат имеют для американских политиков ту же ценность, что и американские налоги, то есть не стоят ничего.

Они открытым текстом говорят, что не считаются с этими издержками. Это были бы издержки, если бы пришлось умирать американским солдатам. И то только потому, что в таком случае они (представители вашингтонского истеблишмента. — ИноТВ) столкнулись бы с политическим давлением, а не потому, что американское пушечное мясо их волнует больше, чем украинцы.

Они монстры. Вот кто управляет американской империей. Судья, они худшие люди в мире.

Мне жаль, но я согласен с вами. Я имею в виду, что мне не жаль говорить, что я согласен с вами. Мне жаль, что таково положение дел. Но к такому неизбежному выводу приходят те из нас, кто наблюдает за происходящим.

Сейчас Соединённые Штаты и не все, но многие их союзники по НАТО ведут переговоры о некоем соглашении с Украиной, которое вступит в силу при следующем президентстве, будь то второй срок Джо Байдена или первый срок его преемника. Джо Байден, Тони Блинкен и Виктория Нуланд стремятся помешать будущим президентам прекратить конфликт на Украине.

СКОТТ ХОРТОН: Да.

Я не знаю, как долго это продлится. Я не знаю, какой у него (Байдена. — ИноТВ) выход. Он, очевидно, хочет иметь возможность сослаться на какой-то прогресс, который произошёл в конфликте между настоящим моментом и днём выборов. Ситуация становится всё хуже и хуже, наши военные говорят нам, что так долго продолжаться не может, что (наступление ВСУ. — ИноТВ) до зимы не продержится. Вы слышали слова президента Венгрии. Но действительно ли Джо Байден думает, что американское общество хочет продления того, что происходит?

СКОТТ ХОРТОН: Что ж, я имею в виду, что нужно посмотреть на ситуацию с его точки зрения. Есть такая штука с забавным названием, судья. Я не уверен, кто её автор. Наверное, Джеймс Бьюкенен придумал термин «теория общественного выбора». Она звучит странно и занудно, но на самом деле всего лишь сводится к тому, что политики — это люди, и они заботятся о себе. В действительности никаких национальных интересов не существует. Они делают то, что в их собственных интересах, в интересах их агентства или департамента, и их действия не имеют ничего общего с тем, что хорошо для американского народа в целом.

Так что, судья, поражение в этом конфликте перед выборами — это плохой исход для Джо Байдена. Джордж Буш — младший в 2003-м и 2004 году сталкивался с похожей ситуацией, когда возмущение становилось всё хуже, хуже и хуже. Ну и что он собирается делать, ретироваться? Нет, ему нужно удвоить усилия и просто убедиться, что дело продолжится и после выборов. Так что обещание, что мы предотвратили худшее, остаётся в силе. И в этом нет смысла.

Я имею в виду, что в The Wall Street Journal вышла огромная статья о том, как будет выглядеть весеннее наступление (ВСУ. — ИноТВ) 2024 года. Да они издеваются! Это те же самые люди, которые не так давно говорили, что собираются победить благодаря весеннему наступлению 2023 года, которое обернулось абсолютной катастрофой этим летом, и они собираются продолжать.

Дата публикации 31 августа 2023 года.

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