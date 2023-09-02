Алкоголь, содержание и штрафы: в Сеть утек райдер рэпера Гуфа

Алексей Долматов один из самых известных рэперов в России. В последнее время публика активно обсуждала его личную жизнь на фоне публичных скандалов с молодой женой. В Сети появлялись слухи о том, что пара собирается разводиться. При этом ни Гуф, ни Юлия Королева эту информацию не комментировали.

На днях у поклонников появился новый повод для обсуждения музыканта. На просторах Интернета опубликовали райдер рэпера, который привлёк внимание общественности из-за требований артиста к организации концертов. То, что рэпер предпочитает передвигаться только на люксовых авто – не новость. Ведь многие прелставители отечественного шоу-бизнеса выступают с такими требованиями к организаторам.

Публика обратила внимание на другое. Как сообщает Пятый канал, Гуф запрашивает море алкоголя: например, шотландский виски и русскую водку. Вместе с тем в райдере артиста указана информация о его содержании в городе, где проходит концерт. Организаторы должны платить по 10 тысяч рублей ему и членам команды за каждый проведенный день.

Рэпер также настаивает на штрафах за неисполнение тех или иных условий. Сумма немаленькая – 50 тысяч рублей. А если, к примеру, организаторы отправят его в город эконом-классом, то он в праве не проводить запланированный концерт и рассказать публике о том, как с ним непрофессионально обошлись.