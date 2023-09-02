Южнокорейский сериал нарушил покой целого города: Что произошло?

В австрийском городе Хальштатте начались разборки: местные протестуют против туристов. Они даже вышли на митинг, чтобы положить конец огромному притоку путешественников из Китая и Кореи. Причем спровоцировал такую ситуацию сериал “Весенний вальс”, который вышел в 2006 году.

Согласно сюжету кино, в Австрию из Южной Кореи отправляется один из первостепенных героев, пианист Юн Джэ Ха. Частично съемки велись как раз в Хальштатте, где теперь яблоку негде упасть.

Фанаты настолько прониклись киношной атмосферой, что их тянет в этот европейский микромир как магнитом. Сериал “Весенний вальс” нарушил покой целого города с маленьким населением, людям попросту не хватает свободного места для комфортной жизни из-за обилия азиатских гостей.

Как пишет “Царьград”, местные жители перекрыли дорогу, чтобы выразить негодование нескончаемым потоком туристов. И власти их услышали: народу пообещали принять меры по борьбе с волнительным наплывом путешественников.

Отметим, нашумевший сериал высоко оценивают не только азиаты из Кореи и Китая. Судя по отзывам, в России “Весенний Вальс” некоторые люди называют шедевром.