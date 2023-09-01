Экс-глава МИД Германии – конфликт на Украине надолго вернул Европу к ситуации противостояния

Бывший министр иностранных дел в правительстве Герхарда Шрёдера выступил перед немецкими топ-менеджерами, где поделился своими мыслями о положении Германии в мире и необходимых мерах со стороны правительства. Die Welt сообщает, что Фишер призывает Берлин подготовиться к долгосрочному конфликту с Россией, и поэтому следует отложить планы по сокращению долгов. Бывший глава партии «Союз90/Зелёные» считает неизбежным в новой ситуации увеличение расходов на оборону и экономику, в том числе за счёт заимствований, и критикует СвДП и ХДС за их упорство в сохранении конституционных ограничений для роста государственного долга.



AP

Йошка Фишер не принадлежит к тому типу отставных политиков, которые не покидают студии ток-шоу и всегда могут предложить советы действующему правительству, пишет Die Welt. Напротив, Фишер неохотно критикует своих преемников и предпочитает хвалить их. Даже когда его спрашивают об отношении к его бывшему «начальнику» — Герхарду Шрёдеру, Фишер предпочитает сделать акцент на «хорошей семилетней совместной работе» и уклониться от комментариев о последующей биографии бывшего канцлера.

«Щадит» бывший глава немецкого дипведомства и своих непосредственных преемников — «конкурирующих между собой Анналену Бербок и Роберта Хабека». По его мнению, «оба показывают потрясающую работу». Единственные осторожные критические оценки бывший политик позволил себе в адрес Ангелы Меркель: «Я бы сказал, что Ангела Меркель дала немцам чувство безопасности, но мы заплатили за это высокую цену, Германия не вооружена теперь ко многим вызовам нашего времени, цифровизация — как один из примеров».

На выступлении, организованном Norddeutsche Landesbank, Фишер быстро переходит к основной теме — конфликту на Украине. По его мнению, конфликт «радикально изменил» положение Германии на континенте, так как, даже когда конфликт закончится, «сохранится угроза для Европы со стороны российских великодержавных устремлений». «Иллюзии долгосрочного мира, которая появилась в Европе после окончания холодной войны, положен конец», так как с конфликтом на Украине «конфронтация вернулась в Европу надолго», — цитирует Фишера Die Welt.

Исходя из изменений в геополитической ситуации, «Германия должна немедленно инвестировать значительно больше денег в бундесвер, в собственную оборону», — призывает политик. €100 миллиардов «особого фонда», предложенного Шольцем, будет недостаточно, прогнозирует Фишер, поэтому «времена, когда можно было детально дебатировать об уравновешенном государственном бюджете, безоговорочно прошли, как и времена, когда можно было оставить все военные вопросы американцам». Поэтому «решающий вопрос в будущем» для Германии будет: «сможем ли мы защитить себя сами и будет ли у нас хороший долговой баланс», — заявил перед публикой Фишер.

Die Welt сообщает, что Фишер обращает внимание на расклад политических сил в парламенте. По его мнению, в то время как «демократические левые (СДПГ и зелёные) прыгнули выше головы» и согласились на поставки вооружения Украине и инвестиции в бундесвер, «демократические правые» (СвДП и ХДС) отказываются пересмотреть свои позиции в «решающем пункте» — «долговом тормозе», ограничивающем государственные заимствования.

Германии нужна «эпоха инвестиций, а не сбережения», — заявил собравшимся 250 финансистам Фишер. И это касается не только бундесвера, но и промышленности, цифровизации, климата, считает Фишер. Без государственных инвестиций «Германия экономически может быть оставлена позади другими странами», но у неё всё ещё есть шанс избежать этого.

После своей речи Йошка Фишер также ответил на вопросы публики. В частности, об отношениях с глобальным Югом Фишер заявил, что «это было бы абсолютным идиотизмом не уважать эти страны». Политик не верит в перспективы «Альтернативы для Германии»: «сохраняйте спокойствие, я не отношусь к тем, кто видит АдГ в ведомстве канцлера», — цитирует зелёного политика Die Welt. Наконец, Фишер считает Шольца «смелым» за его «быстрое решение по перевооружению бундесвера», при этом канцлер имеет «странный способ управления — управлять через молчание», но это, по мнению Фишера, отдельная тема для разговора.

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