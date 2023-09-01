 

В рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публику

01.09.2023, 19:30, Новости дня
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1 сентября звездные родители привели своих детей на торжественные линейки, как и простые люди, далекие от популярности. Для многих мам и пап российского шоу-бизнеса День знаний стал поводом нарядиться и привлечь внимание. А вот Алиса Аршавина (прежняя фамилия Казьмина, — Прим. ред.) старалась не выделяться.

После испытания болезнью и фактического разрушения носа бывшая жена спортсмена ушла в тень. Долгое время от нее не было никаких вестей, но в первый день осени женщина вышла на всеобщее обозрение вместе с дочками — во двор частной школы Санкт-Петербурга.

Экс-супруга Аршавина появилась на линейке в классической белой рубашке, а вместо добротной юбки она выбрала молодежное рванье — дырявые джинсы. “Алиса перестала скрывать на публике провалившийся нос”, — пишут в СМИ.

По информации “Комсомольской правды”, знаменитость лишь обменялась стандартными приветствиями с другими родителями, а затем уставилась в телефон. Под конец мероприятия она сфотографировала старшую дочь и поспешила удалиться.

Напомним, младшая дочь Алисы от Андрея Аршавина пока не ходит в школу. В следующем году маленькую Есению могут отправить в первый класс.


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