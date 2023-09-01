 

Остановилось сердце: умерла известная певица и актриса

01.09.2023, 18:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Она прожила долгую жизнь, оставив след в искусстве Бразилии. Одним из ее главных хитов стала песня композитора Тома Жобима “If Every Were Equal To You”. В середине прошлого века Лана Биттенкур получила прозвище “Интернационал”, поскольку исполняла композиции на нескольких языках.

В кино знаменитость снималась не слишком активно, но ей посчастливилось работать вместе с актером и режиссером Амасио Маццаропи. В ее фильмографии — “Matematica Zero, Amor Dez”, “Jeca Tatu”, “Esse Rio Que Eu Amo” и другие картины.

В конце июля 91-летняя артистка попала в центр неотложной медицинской помощи с инфекцией мочевыводящих путей, а затем ее перевели в больницу Рио-де-Жанейро. Спустя месяц, врачи зафиксировали факт смерти, остановилось сердце. Известная певица и актриса умерла в понедельник, 28 августа 2023 года.

Отметим, Лана Биттенкур добилась популярности и вызвала интерес у публики в 50-е годы. Поначалу ее голос слушали по радио, а затем певица выпустила дебютный альбом. Фигуристая брюнетка с вьющимися волосами и редкой харизмой элегантно выступала на сцене и завораживала своим присутствием окружающих.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Андрей Воробьев открыл образовательный кластер в Подмосковье на базе технолицея им. В.И. Долгих

01.09 / The Guardian – Евросоюзу не по карману вступление Украины и Молдавии в свои ряды

01.09 / Berliner Zeitung – Олаф Шольц, к сожалению, не Герхард Шрёдер

01.09 / Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Н.Э. Баумана

01.09 / Татьяна Тарасова объяснила свое появление на линейке внука в инвалидной коляске

01.09 / Собянин сообщил о рекордном количестве учеников в школах Москвы

01.09 / “Прийти в себя не может”: Гурцкая вышла в свет после смерти мужа

01.09 / Патриотизм через игру — TF1 побывал в российском лагере «Орлёнок»

01.09 / Собянин: Летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами

01.09 / Специалист призвала россиян полностью заряжать телефон перед походом в лес

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика