Глава Саксонии – дипломатия лучше поставок оружия Украине

Михаэль Кречмер призвал дать переговорам ещё один шанс для разрешения кризиса на Украине и осудил сложившуюся в Германии ситуацию, когда людям, выступающим за дипломатию, против поставок оружия и за сотрудничество с Россией, затыкают рот. В интервью Augsburger Allgemeine глава Саксонии снова выступил за восстановление «Северного потока», так как энергетический переход в Германии провалился, и страна нуждается в нём как в одной из возможностей для обеспечения энергобезопасности.



AP

Михаэля Кречмера часто критикуют за его веру в возможности дипломатии в кризисе на Украине, но политик продолжает считать, что «любой день, когда замолкает оружие и прибегают к дипломатии, — хороший день, потому что люди не умирают». В интервью Augsburger Allgemeine политик подчёркивает ненормальность ситуации, когда людям отказывают в честной антивоенной позиции и пытаются найти скрытые мотивы.

«Можно же представить, что даже сейчас у людей есть такая позиция. К примеру, кассетные боеприпасы. Есть веские причины, по которым Германия выступает за запрет на использование кассетных боеприпасов. Сейчас идёт война, некоторые государства поставляют эти боеприпасы — а Германия молчит», — возмущается политик в интервью немецкой газеты.

Кроме внешнеполитического курса глава Саксонии считает «провальной» и энергетическую политику Берлина. Он предлагает незамедлительно создать комиссию, в которую следует привлечь экспертов независимо от их политической принадлежности, а также представителей общественности. Комиссия, по его мнению, должна «разработать план на ближайшие десятилетия, а не только на следующие несколько лет», так как «в такой промышленно развитой стране, как Германия, энергия не должна быть дефицитной и дорогой».

Для энергетической безопасности страны различным силам, прежде всего зелёным и климатическим активистам, придётся пойти на уступки, считает политик. Без атомной энергии, сжигания бурого угля и разработки собственных запасов газа обеспечить страну энергией будет невозможно, уверен Кречмер. Пойти придётся и на внешнеполитические уступки — и нужно восстановить «Северный поток», для того чтобы в течение 5 или 10 лет иметь возможность обеспечивать страну электроэнергией, необходимой для сохранения промышленности Германии.

По его мнению, Берлин допустил серьёзный просчёт, одновременно «отказавшись и от атомной энергии, и от привлекательного по цене газа». Существующие цены на электроэнергию «делают многие производства невозможными». При этом планы правительства по субсидируемой электроэнергии для некоторых отраслей также невозможны, так как, для того чтобы они имели эффект, они должны сохраняться десятилетия, но «нельзя так долго платить за эту субсидию из налоговых поступлений, это невозможно», и «поэтому придётся перезапустить энергетический переход».



Одним из самых спорных пунктов в плане Кречмера является восстановление «Северного потока», за него его «регулярно словесно избивают», — указывает Augsburger Allgemeine. Но саксонский политик продолжает выдвигать это требование. «Ужасно представить себе, что мы не можем поверить в то, что сотрудничество с нашим соседом Россией снова станет возможным в будущем», — считает он.

Тем, кто призывает навсегда отказаться от сотрудничества с Россией, политик указывает на Германию после 1945 года и спрашивает, что было бы со страной сегодня, если бы с ней не сотрудничали. По его мнению, «Северный поток» — это всего лишь одна из возможностей для энергобезопасности страны, и «иметь возможность — всегда хорошо».

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