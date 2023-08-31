 

Загремел в больницу: Киркоров стал жертвой врачебной ошибки

31.08.2023, 22:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Появились печальные и тревожные новости. Знаменитый мужчина вышел на связь из медицинского учреждения и заверил, что пробудет там еще немало времени. А все из-за одного укола! Бедрос Киркоров пожаловался, что загремел в больницу и стал жертвой врачебной ошибки.

Оказалось, довольно долго артист был вынужден находиться под наблюдением, так как врач сделал укол в ногу и попал в нерв. Теперь отец Филиппа Киркорова ожидает, что медики будут применять лечебную блокаду для снятия болевого синдрома. Он добавил, что уже поправляется.

По оценкам самого Бедроса, ему предстоит ночевать на больничной койке еще около недели. Выписывать же его пока не намерены, пишет PopCornNews. Киркоров человек в почтенном возрасте, поэтому рисковать его здоровьем никто не собирается.

Напомним, весной в СМИ поползли слухи, что артист хочет развестись с женой из-за увлечения новой пассией. Сплетники отчаянно пытались определить счастливицу, на которую Бедрос Киркоров положил глаз. Его знаменитый сын Филипп отметил, что женщина красивая, но сам был не в курсе деталей. В этой семье не принято влезать в личную жизнь друг друга.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Собянин поблагодарил коммунальщиков Москвы за восстановление Донецка и Луганска

31.08 / Ирригатор от Felfri: забота о вашей улыбке на новом уровне

31.08 / Kidditoy запускают игрушки по мотивам героев мультфильмов

31.08 / Trust Group: отзывы клиентов компании о лучших странах для ведения бизнеса

31.08 / “Злоупотребляет”: кем стала Пугачева в Израиле

31.08 / Андрей Воробьев: более 260 тысяч юных жителей Подмосковья провели лето в оздоровительных лагерях

31.08 / “Было ошеломительно”: поникшая Высоцкая объявила о прощании

31.08 / Interia – российские «Ланцеты» стали настоящим кошмаром для украинских солдат

31.08 / Развод неминуем: 5 главных ошибок в выборе жены

31.08 / На Мосурбанфоруме в “Зарядье” пройдет концерт сводного хора “Московского долголетия”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика