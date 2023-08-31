 

Kidditoy запускают игрушки по мотивам героев мультфильмов

31.08.2023, 21:15, Новости дня
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Kidditoy выпустили Аквамозику с любимыми детскими героями: Ми-ми-мишки, Геройчики и Три кота. Дети будут в восторге, ведь в наборах собраны схемы, по которым можно создать фигурки персонажей из мультфильмов. А красочная упаковка станет отличным поводом сделать приятный подарок. Наборы включает в себя разноцветные бусины, схемы героев, пинцет, бутылочку для воды, ручку для бусин, книжку с дополнительными схемами, различные аксессуары для готовых поделок и специальные основы для создания ярких и красочных картинок.

Вдохновленная приключениями 3 кота и его друзей – Коржика, Карамельки, Компота, Горчицы, Пончика, Бублика, Лапочки и Мамы кошки – аква мозаика станет отличным развивающим занятием для детей.

Аквамозаика с Ми-ми-мишками: Кеша, Тучка, Лисичка и другие герои мультика будут у вас в руках. Ведь это так увлекательно, создавать милые фигурки и делать из них украшения!

Приключения Геройчиков – Флай, Грория, Бублик, Ко-Ко, О-Раш, Пинки и Генерал будут радовать детей и помогут создать героев для настоящей театральной сценки. Также, на которые поделки можно надеть фурнитуру из комплекта и носить их как брелки.

Совсем скоро будет еще больше наборов для детского творчества с персонажами героев мультсериалов!


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