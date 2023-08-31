CGTN – американские кассетные боеприпасы в Афганистане приносят страдания даже спустя 20 лет

Американские военные широко применяли кассетные бомбы в Афганистане, причиняя огромные страдания местному населению — и даже спустя десятилетия наиболее пострадавшие районы лежат в руинах, передаёт CGTN. Согласно статистическим данным, за время вторжения США в Афганистан там погибло более 170 тыс. человек, при этом почти одна треть населения страны превратилась в беженцев.

Американские кассетные боеприпасы загнали афганский народ в ужасную пропасть, оставляя за собой глубокие шрамы, разрушая дома и вызывая тяжёлые потери среди гражданского населения.

Статистические данные свидетельствуют, что за время продолжавшегося 20 лет вторжения США в Афганистан погибло более 170 тысяч афганцев. И около одной трети афганского населения превратились в беженцев.

Кроме того, американские военные широко применяли в Афганистане кассетные бомбы, причиняя огромные страдания местному населению. В 2001-м и 2002 году американские силы сбросили на Афганистан более 1200 кассетных бомб, в которых содержалось более 240 тысяч более мелких снарядов.

Одной из мишеней для таких бомбардировок стала деревня Шатир в афганской провинции Герат. И даже сейчас, более двух десятилетий спустя, наиболее пострадавшие районы этой деревни по-прежнему лежат в руинах.

Дата выхода в эфир 30 августа 2023 года.

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