 

CGTN – американские кассетные боеприпасы в Афганистане приносят страдания даже спустя 20 лет

31.08.2023, 14:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американские военные широко применяли кассетные бомбы в Афганистане, причиняя огромные страдания местному населению — и даже спустя десятилетия наиболее пострадавшие районы лежат в руинах, передаёт CGTN. Согласно статистическим данным, за время вторжения США в Афганистан там погибло более 170 тыс. человек, при этом почти одна треть населения страны превратилась в беженцев.

Американские кассетные боеприпасы загнали афганский народ в ужасную пропасть, оставляя за собой глубокие шрамы, разрушая дома и вызывая тяжёлые потери среди гражданского населения.

Статистические данные свидетельствуют, что за время продолжавшегося 20 лет вторжения США в Афганистан погибло более 170 тысяч афганцев. И около одной трети афганского населения превратились в беженцев.

Кроме того, американские военные широко применяли в Афганистане кассетные бомбы, причиняя огромные страдания местному населению. В 2001-м и 2002 году американские силы сбросили на Афганистан более 1200 кассетных бомб, в которых содержалось более 240 тысяч более мелких снарядов.

Одной из мишеней для таких бомбардировок стала деревня Шатир в афганской провинции Герат. И даже сейчас, более двух десятилетий спустя, наиболее пострадавшие районы этой деревни по-прежнему лежат в руинах. 

Дата выхода в эфир 30 августа 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / “Прислуга выглядит шикарнее”: внешний вид Волочковой на новом фото неприятно удивил

31.08 / Звезда Comedy Woman о работе в новом шоу: Неимоверно сложно

31.08 / Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

31.08 / Собянин рассказал о подготовке территорий школ и колледжей к учебному году

31.08 / Подорожали: сколько теперь стоит букет для учителя ко Дню знаний

31.08 / Японский премьер отведал фукусимских морепродуктов, чтобы поддержать местных рыбаков

31.08 / Умер народный артист России Валерий Егоров

31.08 / Молодая жена Цекало без стеснения оголилась

31.08 / Принц Гарри рассказал о психологических травмах: и вот кто виноват

31.08 / Швеция не будет поставлять истребители Gripen Киеву в ущерб собственной безопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика