Собянин рассказал о подготовке территорий школ и колледжей к учебному году

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31.08.2023, 11:25, Новости дня
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Во время школьных каникул в Москве обновили территории образовательных учреждений. В ходе благоустройства специалисты привели в порядок комплексы уличных тренажеров, установили горки и качели для малышей, высадили больше зелени, установили дополнительное освещение, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, крупнейшим объектом благоустройства стала территория у колледжа №23 на улице Молостовых в районе Ивановское. Там появился большой спортивный кластер.

На бывшем пустыре создали футбольное поле с трибунами и беговой дорожкой. На отдельной площадке установили тренажеры, обустроили памп-трек.

На территории “Школы на проспекте Вернадского” в районе Тропарево-Никулино привели в порядок пять спортивных площадок. На Стартовой улице на территории школы №763 и детского сада при ней поставили современное оборудование, сделали новые песочницы и игровые поля.

“После благоустройства школьные дворы и стадионы превращаются в центры притяжения для местных жителей. В первой половине дня здесь проходят уроки физкультуры. А после обеда и до самого вечера – кипит бурная жизнь”, – резюмировал мэр.

Собянин 29 августа открыл школу на 1,1 тысячи мест в Молжаниновском районе. В здании оборудовали лабораторно-исследовательский комплекс, большой спортивный зал, робокласс, медиатеку, многофункциональную библиотеку и IT-полигон.


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