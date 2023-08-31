 

Подорожали: сколько теперь стоит букет для учителя ко Дню знаний

31.08.2023, 11:25, Новости дня
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Зачастую приближение первого сентября вызывает противоречивые чувства не только у детей, но и у их родителей. Как известно, вместе с радостными эмоциями от возвращения в школу, наступление учебного года сопровождается новым грузом ответственности. Особенно это касается мам и пап, которым приходится сначала долго копить, а затем много тратить в преддверии Дня знаний.

Помимо школьной формы и всех необходимых для учебы материалов, в список расходов попадают подарки для учителей в день торжественной линейки. Самым универсальным и традиционным подарком педагогу по такому случаю неизменно считаются цветы. Однако с каждым годом покупка такого презента все больше бьет по кошельку.

Как сообщает Пятый канал, за последний год стоимость букета увеличилась приблизительно на 15% процентов при покупке в торговых точках. А если родитель захочет купить цветы онлайн, то они обойдутся ему уже почти на 20% дороже, чем в прошлом году. В среднем, как уточняется, такой подарок для учителя ко Дню знаний теперь будет стоить примерно от 2500 до 3000 рублей.

Сообщается, что в этом году, как и в предыдущие, многие отдают предпочтение букетам из гербер, хризантем и роз. А некоторые родители отказываются от покупки цветов в пользу более долговечных подарков. Теперь педагогам нередко преподносят в День знаний ежедневники или чайные наборы. В среднем на такие презенты уходит до 2000 рублей.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что синоптик рассказал о погоде 1 сентября.


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