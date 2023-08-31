 

Японский премьер отведал фукусимских морепродуктов, чтобы поддержать местных рыбаков

31.08.2023, 11:05, Новости дня
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида вместе с членами своего кабинета министров поел фукусимских морепродуктов, пишет CNA. Глава японского правительства пошёл на этот шаг, чтобы поддержать местных рыбаков после начавшегося недавно сброса обработанной радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1», говорится в материале.

Японский премьер Фумио Кисида подкрепил свои слова делом, а именно полакомился сашими из морепродуктов, привезённых из префектуры Фукусима.

ФУМИО КИСИДА, японский премьер: Его надо жевать, этим оно и отличается. Очень вкусно.

Другие члены его кабинета министров также поучаствовали в трапезе, во время которой им подавали камбалу, сибас и осьминога. Таким образом они продемонстрировали поддержку местным рыбакам в Фукусиме.

Страны, окружающие Японию, запретили импорт морепродуктов из этой префектуры после того, как с атомной электростанции была сброшена обработанная радиоактивная вода. Власти заявляют, что пробы морской воды близ этого объекта не выявили никакой радиоактивности.

Господин Кисида, по имеющейся информации, планирует выделить финансовую помощь рыболовной отрасли, а также помочь ей найти новые рынки для экспорта.

Дата публикации 30 августа 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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