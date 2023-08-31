 

Молодая жена Цекало без стеснения оголилась

31.08.2023, 8:55, Новости дня
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В личном блоге девушка поделилась фото, на котором без стеснения оголяется. У Дарины Эрвин прекрасная фигура, особенно она гордится, судя по всему, грудью, поэтому часто публикует кадры на грани фола. Интимную часть тела иногда еле-еле прикрывает платье или топ. На этот раз супруга Александр Цекало предстала в комбинезоне телесного цвета, лямки котором закрывают лишь соски.

Ранее продюсер был женат на сестре Веры Брежневой Виктории Галушке. Пара была вместе с 2007 года, у них подрастали двое детей. Впервые о романе женатого артиста заготовили в 2018-м, когда он появился на одном из светских мероприятий в компании жгучей брюнетки в откровенном наряде.

Александр Цекало без стеснения обнимал и целовал спутницу. Тогда же стало известно, что девушка рядом с продюсером – художница и сценаристка Дарина Эрвин. Ее сразу же окрестили разлучницей, несмотря на то что Цекало выступил с заявлением, объявив о разводе с Галушкой. По слухам, после расставания продюсер оставил Галушке дом и машину.

Последнее время Александр Цекало предпочитает вести закрытый образ жизни и редко появляется даже на фото с женой. Он не ведет социальные сети и избегает публичности.


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