Собянин: Летевший в столицу БПЛА уничтожен в Рузском районе

В ночь на 30 августа предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, один из направлявшихся к столице дронов уничтожен в небе над Рузским районом Подмосковья. На месте происшествия работают экстренные службы.

“Предварительно пострадавших и разрушений нет”, – подчеркнул градоначальник.

В ночь на понедельник силы ПВО сбили беспилотник в районе подмосковных Люберец.

На прошлой неделе дроны уничтожили в Можайском районе Московской области, окрестностях Красногорска и Часцов. Еще один беспилотник попал в строящееся здание в комплексе “Москва-Сити”.