 

Кто и за что дал Бузовой пинка за границей?

30.08.2023, 10:40, Новости дня
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Не секрет, что Ольга Бузова является самой популярной и влиятельной российской звездой в социальных сетях. У многочисленной аудитории артистки буквально ни дня не обходится без новых фотографий и роликов с ее участием. Певица не стесняется показывать подписчикам чуть ли не каждый свой шаг и не прекращает вести блог даже во время отпуска.

Накануне в блоге Бузовой появился очередной пост. Как рассказывает Пятый канал, звезда поделилась видео, снятым во время недавнего отдыха в Турции. На ярких солнечных кадрах Ольга предстала в купальнике и с заплетенными в косу волосами. На первых секундах ролика знаменитость стоит на краю пирса и смотрит вдаль. А затем из-за кадра вдруг появляется нога, которая целится прямо в “пятую точку” артистки.

Подруга, отправившаяся вместе с Ольгой за границу, слегка дала ей пинка. В результате исполнительница хита “Мало половин” упала в море. Вынырнув из воды, звезда посмеялась и в шутку пригрозила приятельнице. Судя по всему, ее поступок Бузову не задел. Скорее всего, у подруги не было поводов обижать знаменитость, поэтому она дала ей пинка не за какой-то проступок, а смеха ради. Сейчас этот ролик, очевидно, вызывает у артистки лишь приятные воспоминания.

“Сейчас бы в море, а не вот это вот все”, – подписала видео певица.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что
вскрылись причины неудач Бузовой с мужчинами.


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