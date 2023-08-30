 

Что изменится для пассажиров поездов с 1 сентября: новые правила РЖД

30.08.2023, 0:45, Новости дня
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В сообщении на сайте РЖД отмечается, что при составлении документа были учтены проблемы, с которыми в последнее время сталкивались пассажиры поездов. Например, теперь путешествующий на верхней полке имеет право садиться за столик на нижней во время завтрака, обеда и ужина. Утром и вечером допустимо провести на нижней полке полчаса, а днем – час.

Помимо этого, с сентября маленькие собаки без переноски должны перевозиться по правилам, которые применяют к животным больших размеров. То есть теперь – только на полу купе, в наморднике и на поводке под контролем хозяина.

Также в правилах отмечается, что в поездах дальнего следования запрещена игра на музыкальных инструментах и использование колонок. Теперь слушать музыку можно только в наушниках, отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Кроме того, теперь россияне могут купить билет на поезд в течение 90 дней после окончания срока действия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. При этом несовершеннолетнего безбилетника больше нельзя высадить на ближайшей станции просто так, контроллер или проводник обязан передать его в руки полиции.


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