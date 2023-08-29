 

Чемпионка по фигурному катанию пропала в Москве

29.08.2023, 16:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вчера, 28 августа, Алина Горбачева присутствовала на тренировке по фигурному катанию в “Чкалов Арене” на улице Летной в Москве. Ближе к 19 часам, когда занятие закончилось, 16-летняя девушка покинула здание. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Сообщается, после после тренировки спортсменка направилась в сторону парка, который находится неподалеку. СМИ уточняют, что там фигуристку зафиксировали камеры видеонаблюдения. Однако после этого она в их поле зрения не попадала.

Что именно произошло со спортсменкой – неизвестно. Как сообщают источники, поисками девушки занимаются полицейские с собаками, а также поисково-спасательный отряд. Известно, что после тренировки у нее был с собой рюкзак, мобильный и планшет. Также СМИ пишут, что во время занятия, около 18 часов, у Алины произошел конфликт с тренером.

Как сообщает Пятый канал, на Покровской набережной нашли рюкзак Горбачевой. Однако установить местоположение пропавшей девушки пока не удалось, как и связаться с ней. Известно, что Алина является победительницей первенства России среди юниоров.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Собянин: Обкатка маршрута МЦД-4 начнется на этой неделе

29.08 / Длительное обучение и сложное техобслуживание — CNN предупреждает, что Украине не стоит рассчитывать на F-16 в ближайшее время

29.08 / Семья собралась рядом с Заворотнюк в важный день

29.08 / Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова

29.08 / “Стала похожа на буддийского монаха”: Хакамада о борьбе особенной дочери с онкологией

29.08 / Отказ от спиртного пошел на пользу? Как изменилась бросившая пить Седокова

29.08 / Собянин рассказал о комплексной модернизации Боткинской больницы

29.08 / Что Немоляева на самом деле думает об уехавшей за границу Хаматовой

29.08 / После гибели школьницы в Каменск-Уральском разыскивают велосипедиста

29.08 / «Пропитаны коррупцией» — Палата представителей США заговорила об импичменте Байдену

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика