 

Собянин: Обкатка маршрута МЦД-4 начнется на этой неделе

29.08.2023, 16:00, Новости дня
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Власти столицы вместе с РЖД готовятся к открытию четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). На этой неделе начнется обкатка маршрута, сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в микрорайоне Железнодорожный города Балашиха Московской области почти готова станция Ольгино. На соединительной линии завершаются работы на станциях Кутузовская и Тестовая. Подходит к концу реконструкция Поклонной.

Собянин уточнил, что Тестовая войдет в число крупнейших вокзалов Москвы. Станция объединит два диаметра, три линии метро и Московское центральное кольцо (МЦК).

“МЦД-4 свяжет больше 20 районов столицы и несколько городов Подмосковья. Это будет самая протяженная рельсовая артерия в Москве — ее длина 86 км”, – написал градоначальник.

Четвертый диаметр соединит подмосковные города Железнодорожный (Балашиха) и Апрелевка.

17 августа запущено пассажирское движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3). На линии 38 станций и 21 пересадка на метро, БКЛ, МЦК и другие диаметры. Стоимость поездок снизилась до 3,5 раза.

Первые два Московских центральных диаметра открылись в 2019 году. МЦД-1 связал Одинцово и Лобню, МЦД-2 – Подольск и Нахабино.


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