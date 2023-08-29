Семья собралась рядом с Заворотнюк в важный день

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29.08.2023, 14:45, Новости дня
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Накануне Валентине Борисовне Заворотнюк, матери тяжелобольной звезды “Моей прекрасной няни”, исполнилось 80 лет. В важный день вся семья собралась в ресторане. Кадры с торжества показала Анна в личном блоге.

Несмотря на возраст, народная артистка России не забывает про маникюр, педикюр, прическу и макияж. Более того, она даже оделась в одном стиле с внучкой. Анна и Валентина Борисовна позировали в элегантных платьях голубого цвета в мелкий цветочек. Для выхода в свет артистка надела босоножки на внушительной платформе.

Неизвестно, был ли на празднике муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев. Последнее время он практически не показывается на публике. Ходят слухи, что у него не очень хорошие отношения со старшей дочерью жены Анной. Однако эта информация нигде не подтверждена.

Последние четыре года Анастасия Заворотнюк борется с онкологией. Раковую опухоль обнаружили в мозгу, и лечение протекает непросто. Родные не раскрывают подробности состояния актрисы.

Лишь иногда Анна Заворотнюк делится своими переживаниями по поводу болезни мамы. Например, в личном блоге она рассказала, что сначала находилась в глубокой депрессии, практически год ничего не ела и много плакала.


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