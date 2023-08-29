Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова

Уже 20 лет в личной жизни Олега Газманова царит мир и покой. Артист обрел счастье рядом с прекрасной супругой Мариной Газмановой и построил с ней крепкую семью. Глядя на жену певца сегодня, так и хочется назвать его настоящим везунчиком. Не так давно Марине исполнилось уже 54 года, но она, как отмечают многие, совершенно не выглядит на свой возраст и остается в прекрасной форме.

Кто-то может сказать, что для жены столь известного артиста не может быть мотивации лучше, чем очаровательные и молодые поклонницы, которые вьются вокруг ее мужа. Однако к Газмановой это, судя по всему, не относится. Очевидно, что она следит за своей формой и внешним видом в первую очередь для себя. Более того, у блондинки есть страстное хобби, которое помогает ей оставаться молодой и привлекательной.

В своем блоге Марина часто рассказывает о том, что занимается танцами, и показывает процесс тренировок. Сегодня супруга Олега Газманова опубликовала очередной ролик, снятый во время занятий. На кадрах она предстала не одна, а вместе с партнером по танцам. Молодой брюнет прижимал и гладил Газманову, помогая ей выполнять нужные движения.

Судя по всему, увлекательное хобби скрашивает будни Газмановой без мужа, когда тот уезжает на гастроли. Как известно, на днях артист отправился в Крым, чтобы выступить на фестивале “Таврида.АРТ”. Впрочем, вряд ли когда-нибудь тренировки, какими бы страстными на первый взгляд они ни казались, станут поводом для ревности в семье. В подписи к ролику Марина порассуждала о молодости души и упомянула, что она отвечает, когда с ней заигрывают другие мужчины.

“С тобой до сих пор флиртуют и знакомятся мужчины, и ты отвечаешь им, что счастлива с мужем”, – написала Газманова.

Вероятно, Олегу Газманову подобное признание жены должно быть очень приятно. Впрочем, это далеко не первый раз, когда супруга оставляет ему милые послания. Ранее “Дни.ру” писали о том, что жена посвятила Газманову трогательную заметку.