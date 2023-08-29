Отказ от спиртного пошел на пользу? Как изменилась бросившая пить Седокова

Последние несколько месяцев жизнь Анны Седоковой буквально бьет ключом. Однако далеко не все случившиеся с ней события оказались счастливыми. Пару месяцев назад брюнетка на всю страну разругалась с мужем Янисом Тиммой. Вскоре парочка помирилась, но на этом проблемы не закончились. Затем певица упала с лестницы и травмировала ногу.

Вероятно, череда неприятностей заставила звезду по-новому взглянуть на многое в своей жизни. По крайней мере одну вещь в себе Седокова твердо решилась изменить. Не так давно знаменитость делилась, что бросила пить. По словам звезды, она долго откладывала решение отказаться от спиртного. Но избавление от вредной привычки, судя по всему, пошло ей на пользу.

Анна говорила, что стала чувствовать себя лучше, когда ее ужины перестали сопровождаться бокалом вина. По свежим снимкам певицы можно заметить, что отказ от спиртного благоприятно сказался и на ее внешнем виде. Артистка и раньше выглядела роскошно, а теперь будто бы стала еще краше.

Накануне Анна Седокова поделилась в блоге кадрами с вечеринки. Звезда позировала перед камерой в шикарном сверкающем наряде, который обтянул ее формы. На фото фигура певицы выглядит более подтянутой, а лицо кажется намного свежее и моложе. Можно предположить, что победа над пагубным пристрастием сыграла в ее преображении не последнюю роль.

Впрочем, некоторые до сих пор не верят, что артистка смогла отказаться от вредной привычки. Пару недель назад на ее концерте произошел неприятный случай. Анна упала прямо на сцене, а на помощь ей пришли члены команды. Часть людей списала случившееся на то, что у звезды якобы по-прежнему есть проблемы с алкоголем.

Но что бы ни говорили злые языки, сомневаться в словах артистки нет причин. Она прекрасно выглядит и, очевидно, чувствует себя так же. Вряд ли таким состоянием смог бы похвастаться человек, у которого есть какие-то проблемы. К тому же, периодически в Сети появляются слухи, что знаменитость может быть беременна четвертым ребенком.