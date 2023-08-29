 

Что Немоляева на самом деле думает об уехавшей за границу Хаматовой

29.08.2023, 10:55, Новости дня
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Как и некоторые другие звезды, Чулпан Хаматова уехала из России в прошлом году. С тех пор некогда любимая россиянам артистка живет в Латвии и там же пытается зарабатывать на жизнь. Впрочем, коллеги и поклонники отвернулись от актрисы вовсе не из-за отъезда, а после ряда скандальных высказываний с ее стороны. Многие считают, что поведение, которое демонстрирует Хаматова, неприемлемо. Такого же мнения придерживается знаменитая артистка Светлана Немоляева.

В новом интервью Немоляева рассказала, что думает об уехавшей Хаматовой на самом деле. Звезда призналась, что смогла бы простить ей и другим коллегам решение уехать из России, принятое с целью сберечь свои финансы и недвижимость за границей. Однако их желания кидаться в родную страну и ее граждан гневными высказываниями знаменитость понять не может.

Светлана Немоляева убеждена, что Чулпан Хаматовой следует быть аккуратнее в своих заявлениях. По мнению актрисы, коллега позволяет себе слишком многое. Она предположила, что уехавшая звезда поливает Россию грязью не столько из-за своих убеждений, сколько ради того, чтобы выслужиться за рубежом. Подобные действия знаменитость возмущают.

“Этого ни принять, ни понять не могу. Это ужасное поведение”, – высказалась Светлана Немоляева.

Помимо Немоляевой, поведение Хаматовой осуждают и другие звезды. В том числе известный музыкальный критик Сергей Соседов. Ранее “Дни.ру” писали о том, что актриса буквально не дает ему покоя. Журналист высказался об артистке, усомнившись в ее профессиональном мастерстве.


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