После гибели школьницы в Каменск-Уральском разыскивают велосипедиста

По факту смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает RT. Тело девятиклассницы обнаружили 9 августа в лесополосе, на нем не было следов насильственной смерти или суицида.

В настоящее время следствие восстановило по видеокамерам маршрут школьницы. Выяснилось, что длительное время за ней следовал мужчина на велосипеде, сообщает URA.RU. Он единственный возможный свидетель произошедшего.

Царьград отмечает, что, предположительно, девушка умерла от отравления синтетическим наркотиком.