 

После гибели школьницы в Каменск-Уральском разыскивают велосипедиста

29.08.2023, 10:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По факту смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает RT. Тело девятиклассницы обнаружили 9 августа в лесополосе, на нем не было следов насильственной смерти или суицида.

В настоящее время следствие восстановило по видеокамерам маршрут школьницы. Выяснилось, что длительное время за ней следовал мужчина на велосипеде, сообщает URA.RU. Он единственный возможный свидетель произошедшего.

Царьград отмечает, что, предположительно, девушка умерла от отравления синтетическим наркотиком.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Что Немоляева на самом деле думает об уехавшей за границу Хаматовой

29.08 / «Пропитаны коррупцией» — Палата представителей США заговорила об импичменте Байдену

29.08 / Глава МИД Венгрии – политику антироссийских санкций ЕС высмеял весь мир

29.08 / Бионический протез может то, что не под силу другим устройствам

28.08 / Эстонскому премьеру не удалось замять скандал вокруг российского бизнеса мужа

28.08 / В Карачаевске подросток убил ребенка и надругался над телом

28.08 / В Москве на ВДНХ загорелось здание

28.08 / Hill – «когда, если не сейчас?» — республиканцы задумались об импичменте Байдену

28.08 / За прошедшую неделю парки Подмосковья поставили рекорд по посещаемости

28.08 / Стас Пьеха честно ответил на вопрос про бывших девушек: Нет других способностей и талантов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика