Глава МИД Венгрии – политику антироссийских санкций ЕС высмеял весь мир

Некоторые европейские политики впадают в «военный психоз», заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Европа пошла на поводу у США, сделав ставку на «глобализацию» украинского конфликта, а не на его «локализацию», и выставила свои санкции на посмешище, пишет TVP Info.



АР

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе фестиваля Transit заявил, что по его мнению, Европа пошла по пути «глобализации войны», а не её «локализации». Более того, он обратил внимание на то, что «некоторые европейские политики впадают в военный психоз», пишет TVP Info.

Согласно сообщениям СМИ, глава венгерской дипломатии сказал, что Будапешт знает, кто агрессор, одновременно не упоминая россиян. Министр также заявил, что «в этой войне никто не воюет за нас, а каждый воюет сам за себя». Он уверен, что именно США подтолкнули Европу к конкуренции за то, кто и в какой степени будет оказывать помощь Украине. По его словам именно таким подходом «мы буквально уничтожаем Европу».

TVP Info отмечает, что венгерский лидер де-факто поддержал тезисы Кремля о «заморозке конфликта», повторив позицию правительства о том, что конфликт необходимо завершить на настоящем этапе. «Политика санкций провалилась… весь мир смеется над политикой европейских санкций», — констатировал Петер Сийярто.

Польский телеканал пишет, что это очередной пример пророссийской позиции властей Будапешта. Он напоминает, что Венгрия сказала о планах блокировки создания долгосрочного фонда ЕС в размере €20 миллиардов для подкрепления вооруженных сил Украины. Более того, премьер-министр страны Виктор Орбан не хочет признавать Владимира Путина военным преступником и публикует пророссийские сюжеты, направленные против Украины. Он также сказал, что Украину нельзя назвать суверенным государством, так как она зависит от Запада.

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